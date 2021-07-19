Вице-премьер по «оборонке» будет курировать Урал

Юрий Борисов (в центре) на праздновании Дня танкиста в 2020 году в Нижнем Тагиле. Фото: Павел Ворожцов.

В Правительстве России определились с кандидатурами кураторов федеральных округов. Урал решено поручить вице-премьеру по вопросам ОПК Юрию Борисову.

Напомним, ранее в нашей стране кураторы от кабмина были назначены лишь по регионам Дальнего Востока, Арктики и Северного Кавказа. Но на прошедшей 30 июня «Прямой линии» Президент РФ Владимир Путин, одобрив такую практику, поручил председателю правительства представить предложения по кураторству вице-премьеров и над остальными территориями страны. Благодаря этому, считает глава государства, контакт правительства с территориями будет более прочным и, как он надеется, «решения, которые принимаются в центре, будут доводиться более осмысленно, более точно и с большим эффектом для территорий».

19 июля, как сообщает официальный сайт government.ru, премьер-министр Михаил Мишустин провёл совещание со своими заместителями, на котором определил таких кураторов. Центральный ФО будет курировать Дмитрий Григоренко, в ведении которого находится Минфин РФ, Северо-Западный – Татьяна Голикова, отвечающая за здравоохранение и образование, Сибирский – вице-премьер по вопросам экологии и сельского хозяйства Виктория Абрамченко, Южный – Марат Хуснуллин, ведающий вопросами строительства, Приволжский – вице-премьер по вопросам цифровой экономики и инновациям Дмитрий Чернышенко. Дальний Восток продолжит курировать Юрий Трутнев, Северный Кавказ – вице-премьер по топливно-энергетическому комплексу Александр Новак, а Уральский федеральный округ решено поручить вице-премьеру по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрию Борисову.

ДОСЬЕ «ОГ» Юрий Иванович БОРИСОВ родился в 1956 году в городе Вышнем Волочке Тверской области. Окончил Калининское суворовское военное училище, Пушкинское высшее командное училище радиоэлектроники ПВО, Московский госуниверситет им. М.В. Ломоносова. До 1998 года служил в Вооружённых силах РФ, после увольнения в запас работал генеральным директором ЗАО «Научно-технический центр «Модуль». С 2004 по 2008 год – начальник управления, заместитель руководителя Федерального агентства по промышленности. С 2008 по 2011 год – заместитель министра промышленности и торговли РФ. Затем работал первым заместителем председателя Военно-промышленной комиссии при правительстве РФ, заместителем министра обороны РФ, а в 2018 году назначен заместителем председателя Правительства РФ.

Юрий Борисов – постоянный гость выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге. Фото: Алексей Кунилов