Вице-премьер vs полпред?

Владимир Якушев (на фото) уже пересекался с Юрием Борисовым во время работы в правительстве Фото: Павел Ворожцов

В начале текущей недели премьер-министр РФ Михаил Мишустин закрепил за вице-премьерами кураторство над федеральными округами. УрФО досталось Юрию Борисову, отвечающему в правительстве за промышленный комплекс. Решение породило множество разговоров: не будет ли пересекаться деятельность куратора с работой полномочного представителя Президента РФ в УрФО Владимира Якушева?

Логичное решение

Юрий Борисов был назначен вице-премьером в мае 2018 года. В этот период своей работы он уже пересекался с уральским полпредом Владимиром Якушевым, который до ноября 2020 года оставался министром строительства и ЖКХ РФ. До этого на протяжении шести лет будущий вице-премьер занимал должность заместителя министра обороны РФ. А ещё раньше (с июля 2008 по март 2011 года) работал в Минпромторге, также на должности замминистра. С марта 2011 года он является ещё и первым заместителем председателя Военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ.

Решение назначить Юрия Борисова ответственным за социально-экономическое развитие Урала выглядит логичным: ранее, в начале июля, за вице-премьером закрепили 12 государственных программ, в том числе «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности», «Развитие ОПК», «Развитие авиационной промышленности». В экономике промышленного региона эти направления занимают едва ли не ключевое место.

За время работы в правительстве Юрий Борисов неоднократно совершал рабочие поездки в Свердловскую область. В частности, он регулярно приезжает на международную промышленную выставку ИННОПРОМ. Кроме того, за последнее время он дважды бывал в Нижнем Тагиле – в 2018-м (в должности замминистра обороны) и в 2020-м – там он посещал Уралвагонзавод. А до этого он несколько раз приезжал на Уральский завод гражданской авиации.

Чем занимался Владимир Якушев в июле

В начале месяца уральский полпред провёл несколько совещаний: в ходе рабочей поездки в Курганскую область обсудил с мэрами подготовку к предстоящим выборам и рассказал о темпах вакцинации от коронавируса. Совместно с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым провёл совещание по вопросу реализации в регионе комплексного плана развития территорий.

Владимир Якушев активно работал на международной выставке ИННОПРОМ. В том числе он встречал в Екатеринбурге премьер-министра РФ Михаила Мишустина и министра строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина. Также полпред принимал участие в церемониях закладки первого камня нового жилого района Новокольцовский и первой шпалы в строительство новой трамвайной линии из района Академический. Затем Владимир Якушев ненадолго пропал из событийной повестки и не появлялся на публике. По некоторым данным, это было связано с его рабочей поездкой в Москву. При этом на сайте уральского полпредства появились поздравление с Днём металлурга и несколько комментариев полпреда на экономическую и промышленную тематики, например, по поводу индекса промышленного производства в УрФО по итогам января-мая 2021 года.

20 июля Владимир Якушев провёл оперативное совещание с главными федеральными инспекторами, в ходе которого обсуждались вопросы снижения уровня безработицы и повышения реальных доходов граждан.

Нацелены на продуктивную работу

Владимир Якушев уже прокомментировал назначение Юрия Борисова куратором Уральского федерального округа. Полпред уверен, что это облегчит для региональных властей работу с аппаратом российского правительства, министерствами и ведомствами и позволит быстрее находить эффективные решения.

– Уральский федеральный округ – крупнейший центр тяжёлой и оборонной промышленности страны. Поэтому логично, что нашим куратором стал Юрий Борисов, отвечающий за эту сферу на посту вице-премьера. Юрия Ивановича знаю по совместной работе в правительстве. Это профессиональный и эффективный управленец. Не сомневаюсь, что его опыт и энергия помогут регионам округа успешно решать задачи, поставленные Президентом России. Мы нацелены на продуктивную и слаженную работу, – подчеркнул Владимир Якушев.

Исходя из политической активности и заявлений полпреда, можно сделать вывод, что деятельность двух представителей федеральных органов власти хоть и имеет на Урале объективные точки соприкосновения ввиду особенности региона, но всё же не дублируется – зоны ответственности и задачи у них разные.

Разделение функций

В администрации Президента России уверены, что назначение кураторов от правительства – это новые обязанности вице-премьеров, которые не подменят работу кабмина и органов власти на местах.

– Это разделение функций. У правительства речь идёт чисто об экономике, о реализации планов экономического развития. А полпреды осуществляют общую координацию работы иных органов. Поэтому это никоим образом не подменяет друг друга, – заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

Между тем, по мнению директора исследовательского центра «Аналитик» Андрея Мозолина, пока не очень понятна система взаимодействия между вице-премьерами и полпредами.

– Во властной вертикали вопрос «кто важнее?» всегда становится камнем преткновения. Если посмотреть по списку назначенных вице-премьеров, видна определённая специализация регионов: если брать УрФО, здесь вице-премьер отвечает за оборонную промышленность и машиностроение. В случае, если будет чёткое понимание, какие вопросы курируют полпреды и вице-премьеры и у них не будет принципиальных точек пересечения, они смогут работать в связке, назначение кураторов от правительства пойдёт региону только в плюс. Я думаю, что серьёзных противоречий между ними не возникнет.