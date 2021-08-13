Как расположатся партии в бюллетене на выборах в Заксобрание?

Протокол итогов жеребьевки утверждён на заседании Избирательной комиссии Свердловской области 13 августа Фото: Избирательная комиссия области

В Избирательной комиссии Свердловской области состоялась жеребьёвка по определению последовательности размещения наименования и эмблем политических партий в избирательном бюллетене по единому избирательному округу на выборах депутатов Законодательного собрания Свердловской области 19 сентября.

Жеребьёвку провёл председатель Облизбиркома Владимир Русинов. Представители восьми политических партий, допущенных до выборов в региональный парламент, по очереди вытягивали капсулы с номерами в бюллетене из специального барабана. Очерёдность определялась в соответствии с датой регистрации избирательных объединений на выборах.

В итоге под первым номером в бюллетене будет значиться партия «Новые Люди», под вторым – «Единая Россия», третий номер у «Справедливой России – Патриоты – За Правду», на четвёртой строчке расположится «Зелёная альтернатива», на пятой – «Яблоко», ЛДПР получила шестой номер, «Партия Роста» – седьмой, КПРФ – восьмой.

Протокол итогов жеребьёвки утверждён на заседании Избирательной комиссии Свердловской области 13 августа. Также на заседании был принят протокол постановления о начале изготовления избирательных бюллетеней. Основной тираж должен быть готов до 6 сентября.

Напомним, ранее определился окончательный перечень партий, которые примут участие в выборах в Законодательное собрание региона. Из 11 заявившихся избирательных объединений до выборов были допущены восемь. Срок представления документов для регистрации кандидатов истёк 4 августа. Три партии – «Родина», «Коммунисты России» и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» – документы вовремя не представили, поэтому в регистрации им было отказано. Остальные восемь успели вовремя.

По данным на 12 августа, в партийных списках избирательных объединений, допущенных до выборов, зарегистрированы 587 кандидатов.