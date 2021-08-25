В Уральском таможенном управлении назначен первый заместитель руководителя

Генерал-майор Андрей Шишкин последние годы работал в Сибири. Фото: отдел по связям с общественностью УТУ

В Уральском таможенном управлении (УТУ) назначен первый заместитель руководителя ведомства. Вакантное место занял генерал-майор Андрей Шишкин.

Он напомнил, что Урал в системе таможенных органов является местом апробации новых технологий и проведения экспериментов.

«Надеюсь, что служба в родном для меня управлении позволит сделать таможенный контроль действительно незаметным для законопослушных участников внешнеэкономической деятельности и неизбежным для нарушителей», - приводит слова Андрея Шишкина отдел по связям с общественностью УТУ.

Ранее генерал-майор занимал аналогичную должность в Сибирском таможенном управлении, а прежде 18 лет прослужил на Урале.

Досье: Шишкин Андрей Михайлович родился в селе Серафимовский Башкирии в 1963 году. Окончил Тюменский индустриальный институт. В таможенных органах работает с 1995 года. Прошёл путь от инспектора таможенного поста до первого заместителя начальника Нижневартовской таможни, которым стал в 2003 году. С 2017 года занимал должность первого замначальника Сибирского таможенного управления. Имеет государственные награды и награды таможенной службы, в том числе медали «За службу в таможенных органах» III, II и I степени, «За усердие», «За укрепление таможенного содружества».

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