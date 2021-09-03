Из списка кандидатов в свердловское Заксобрание исключили двоих известных спортсменов

Помимо двух спортсменов из списков кандидатов на выборы в Заксобрание исключены ещё 4 кандидата Фото: Галина Соловьёва

Речь идёт об олимпийском чемпионе по боксу ​​​Егоре Мехонцеве и мастере спорта по сноуборду Александре Смелове. Соответствующее постановление принято в ходе заседания Избирательной комиссии Свердловской области в пятницу.

Как сообщает пресс-служба Облизбиркома, боксёр, выдвинутый от партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» по единому избирательному округу, исключён из списка кандидатов на основании решения регионального партсовета. Помимо спортсмена, из зарегистрированного списка кандидатов в депутаты Заксобрания исключены ещё четверо «эсеров» – Валерий Хомутов, Олег Александров, Василий Смолин и Мария Штань.

– Обеспечить вычеркивание сведений о данных кандидатах поручено одиннадцати территориальным избирательным комиссиям, – говорится в сообщении Избирательной комиссии Свердловской области.

Как сообщили в пресс-службе партии, решение об исключении пятерых кандидатов принято после согласования с федеральным руководством партии. При этом «из уважения к заслугам олимпийского чемпиона» принято решение оставить Егору Мехонцеву возможность продолжить участие в выборах в статусе кандидата в депутаты Государственной думы по Асбестовскому одномандатному округу.

Сноубордиста, выдвинутого от «Партии Роста» по единому избирательному округу в составе Октябрьской территориальной группы, исключили из списка кандидатов на основании личного заявления об отказе участвовать в выборах.