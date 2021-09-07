На момент сдачи номера видеозапись Прямой линии на странице Свердловской области во «ВКонтакте» набрала почти 80 тысяч просмотров. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В понедельник вечером глава региона Евгений Куйвашев провёл с жителями области Прямую линию – третью в целом и первую на телеканале ОТВ – подобную той, что ежегодно проводит Президент России Владимир Путин. За два с половиной часа губернатор успел ответить на 42 вопроса, 11 из которых оказались анонимными. Практически к каждому вопросу спикер оказывался готов: говорил, что знаком с ситуацией, давал поручения профильным министрам или главам территорий. По всей видимости, во время поездок по муниципалитетам, которых за последнее время было достаточно много, об этих проблемах главе региона уже сообщали.

Право выбора

О том, что глава региона собирается пообщаться с жителями в прямом эфире, стали говорить ещё в начале августа. Две недели назад была названа точная дата – 6 сентября (как справедливо заметили авторы телеграм-каналов, она совпала с 10-летием с момента назначения Евгения Куйвашева на пост полпреда Президента РФ в УрФО). В течение двух недель продолжался сбор вопросов – через сайт куйвашев.рф и телефон горячей линии.

Не первый раз Перед эфиром на ОТВ Евгений Куйвашев написал у себя в Инстаграме, что впервые за время своей работы проводит Прямую линию с жителями области и очень волнуется. Сложилось ощущение, что его соцсети ведёт другой человек, потому что за время своего губернаторства он дважды проводил Прямые линии в "Областной газете" и отвечал на живые вопросы живых людей. Фото: Алексей Кунилов На Прямой линии 10 марта 2015 года губернатор получил более 100 вопросов, которые читатели "Областной газеты" задали по телефону и через сайт - на большую часть он успел ответить. 26 января 2016 года в течение полутора часов Евгений Куйвашев ответил на 30 из 60 поступивших вопросов читателей "Областной газеты".

Местом проведения Прямой линии неслучайно был выбран телеканал ОТВ. Коллеги часто выезжают в муниципалитеты и делают сюжеты о реальной жизни свердловчан. Поэтому и обработкой вопросов занимались сами организаторы – сотрудники информационной службы Областного телевидения.

– Вопросы, которые визуализированы в программе, выбирала наша информационная служба. Мы искали информационные поводы, – рассказала «Областной газете» управляющий директор ОТВ Элеонора Расулова. – То есть в эфир попали самые интересные вопросы, а также те, которые часто повторялись. По понятным причинам мы обращали внимание на такие сферы, как здравоохранение и ЖКХ. Часть вопросов была задана непосредственно губернатору, часть – обозначена в бегущей строке.

Непосредственно модераторами Прямой линии выступили ведущие программы «События» на ОТВ – Елена Шевелёва, которая работает на канале более 8 лет, и Влад Зайцев, присоединившийся к коллективу чуть более 2 месяцев назад.

Посмотреть трансляцию можно было на телеканале и на сайте ОТВ или в группе «Свердловская область» во «ВКонтакте». К сожалению, читатели «Областной газеты» жаловались, что на сайте ОТВ постоянно всплывала реклама, которая мешала просмотру.

Евгений ЕНИН, журналист: – Я не имел отношения к подготовке и проведению Прямой линии, у меня другие задачи на ОТВ, и поэтому мой комплимент коллегам будет совершенно искренним. На мой взгляд, всё получилось очень достойно, по-взрослому. Во-вторых, я могу отметить, что говорить два с половиной часа – связно, информативно – это в принципе сложно, можете мне поверить, и мне понравилось, как губернатор держался. Ещё понравилось, как он работал с вопросами жителей: реагировал быстро, чётко, заметно, что в голове очень большой объём информации. Не было чтения по бумажке, и, если губернатор не мог дать немедленный ответ, он, как мне показалось, искренне сочувствовал людям, которые обращались с жалобами или просьбами.

Наблюдать за трансляцией в группе в соцсети оказалось удобнее, жаль только, что воспользовались этим всего несколько сотен человек (в начале эфира количество зрителей выросло до 490, а к концу передачи снизилось до 289). В какой-то момент нам стало интересно посмотреть, кто эти люди (благо такая техническая возможность во «ВКонтакте» есть). Среди зрителей в соцсети оказались больше десятка уральских журналистов, директор областного медколледжа, а также главы Сысертского и Асбестовского городских округов и Красноуфимского района. Комментарии к трансляции были отключены.

Настрой на живое общение

Формат проведения Прямой линии с губернатором во многом напоминал последние Прямые линии Президента России. Вопросы, которые зачитывали ведущие, чередовали с прямыми включениями из муниципалитетов и видео, которые, очевидно, через форму обратной связи на сайте присылали сами жители области.

То, что Евгений Куйвашев первый раз отвечает на вопросы свердловчан на камеру в режиме онлайн, чувствовалось с самых первых минут. Губернатор волновался, ответственно записывал практически каждый вопрос и пытался ответить максимально полно, перебирая аргументы один за другим. Например, на вопрос Сергея Яковлева из Екатеринбурга, который интересовался, зачем мы тратим столько денег на подготовку к мегасобытиям вроде Универсиады, глава региона отвечал целых 10 минут, кажется, даже не переводя дыхания. Не обошлось и без забавных моментов. После того как главе региона показали видео от спортсменов из Верхотурья (они попросили помочь с приобретением микроавтобуса), он поинтересовался у ведущих:

– Это было видеообращение, не прямой эфир?

– Нет.

– Ну вот, а я им рукой машу.

– Они однозначно видели ваше приветствие, – заверила Елена Шевелёва.

Жители области, памятуя формат Прямых линий Владимира Путина, наверняка, рассчитывали дозвониться до студии по телефону горячей линии. Про крайней мере это во время эфира попытались сделать журналисты «Областной газеты». Но попали на автоответчик, который голосом главы региона предложил оставить свой вопрос после звукового сигнала. Фото: Галина Соловьёва

Было заметно, что после нескольких вопросов губернатор вошёл во вкус и был бы рад общению с жителями в прямом эфире. Но, к сожалению за исключением четырёх прямых включений из муниципалитетов, вопросов, заданных в прямом эфире, не было. Да и жители области, памятуя формат Прямых линий Владимира Путина, наверняка, рассчитывали дозвониться до студии по телефону горячей линии. Про крайней мере это во время эфира попытались сделать журналисты «Областной газеты». Но попали на автоответчик, который голосом главы региона предложил оставить свой вопрос после звукового сигнала.

По следам рабочих поездок

Вообще, если говорить о вопросах, их география практически полностью совпадала с графиком поездок главы региона по муниципалитетам летом этого года. Из 42 вопросов, прозвучавших в ходе Прямой линии, 15 были заданы из тех муниципалитетов, которые глава региона посетил минувшим летом (из некоторых городов поступило по два обращения). В частности, прозвучали вопросы из Лобвы, Новой Ляли и Серова (в этих муниципалитетах губернатор побывал 16 августа), Первоуральска (сюда глава региона приезжал дважды — 17 июля и, судя по словам губернатора во время Прямой линии, в начале сентября), Белоярского городского округа (1 сентября), Нижнего Тагила (6 августа), Каменска-Уральского (15 июля), Карпинска (14 августа), Нижней Туры (23 июня) и Талицы (14 июня).

В числе первых был задан вопрос из Верхней Салды. Касался он последствий произошедшего там наводнения и выплат владельцам пострадавших домовладений. В этом муниципалитете глава региона минувшим летом побывал аж дважды — сначала 11 июля, а затем 31 августа. Об этом губернатор без ложной скромности не забыл напомнить зрителям, пообещав приехать туда снова:

– Я бывал в Верхней Салде, встречался с жителями, с руководителями муниципалитета. Не один раз бывал – совсем недавно ещё раз. И ещё раз буду.

География вопросов Большая часть из 42 вопросов, заданных губернатору, была прислана жителями, указавшими своё местоположение, из 30 населённых пунктов. Больше всего — 4 вопроса — задали жители Каменска-Уральского. По 3 вопроса — жители Екатеринбурга и Нижнего Тагила. По 2 вопроса — жители Серова и Новоуральска. Из городов также прозвучали Тавда, Талица, Богданович, Карпинск, Первоуральск, Берёзовский, Артёмовский, Белоярский, Новоуральск, Полевской, Арамиль, Реж, Камышлов, Нижняя Тура и др. В частности, было организовано 4 прямых включения — из посёлка Островное (Берёзовский ГО), посёлка Лобва (Новолялинского ГО), Первоуральска и Талицы.

Буквально следом прозвучал вопрос от жителей Полевского. Здесь губернатор побывал совсем недавно – 27 августа. Местная жительница Елена от имени горожан пожаловалась на жуткий запах от расположенного здесь свинокомплекса. Местные власти обещали решить вопрос с переносом предприятия ещё в конце прошлого года.

– Когда я был в Полевском и встречался с местными жителями, мне уже задавали этот вопрос, – признался губернатор, пообещав, что свинокомплекс переедет из Полевского до конца текущего года.

Прямая линия продлилась 2,5 часа. Фото: Департамент информполитики области

Помимо Полевского, в августе губернатор посетил с рабочим визитом Краснотурьинск (15 августа) и Камышлов (19 августа). В ходе Прямой линии в эфире ОТВ показали объединённый сюжет из этих трёх муниципалитетов, а также из Зелёной рощи в Екатеринбурге, посвящённый благоустройству общественных пространств. Прямого вопроса в сюжете не прозвучало, но губернатор всё же отчитался о работах по созданию комфортной городской среды на местах. Аналогичным образом ему пришлось комментировать сюжет о развитии волонтёрства. Наверное, коллеги из ОТВ хотели задать эти вопросы от себя, но постеснялись это обозначить. А зря, как хозяева площадки – имели полное право.

Остались вопросы

Напомним, в анонсе Прямой линии две недели назад говорилось, что в ходе общения с жителями области будут затронуты такие темы, как состояние медицины, цены на продукты, вопросы благоустройства и дорожного строительства, переход школ на дистанционное обучение и вакцинация против коронавируса. В целом тематика вопросов, которые Евгений Куйвашев обсудил с ведущими, совпала с тем, что звучало в прямом эфире.

Но несколько шире оказался спектр вопросов, которые фигурировали в бегущей строке – её видели только те, кто смотрел трансляцию ОТВ (в соцсетях этого не было). В бегущей строке показывали обращения про необходимость повышения уральского коэффициента, режим работы детских садов, запуск скоростного электропоезда «Ласточка» между разными населёнными пунктами, заселение студентов в общежития, льготный проезд в общественном транспорте, неприятный запах на Химмаше и другие. Но этих вопросов, к сожалению, главе региона в ходе программы не озвучили.

Решение - меньше, чем за сутки По закону жанра, после Прямой линии губернатора начали экстренно решаться вопросы, которые, наверное, при нормальном положении дел могли бы решиться на местах. * Например, как рассказали в департаменте информационной политики области, главврач городской больницы в Серове заявил о готовности через несколько лет взять на работу юношу, который планирует поступать в медуниверситет - его мама задала на Прямую линию вопрос о потенциальном трудоустройстве своего сына. А местная администрация выразила готовность доплачивать по 5 тысяч рублей к стипендии, если молодой человек будет хорошо учиться, а потом вернётся работать в местную больницу. * Во вторник совещание по возможности переноса свинокомплекса в Полевском провёл вице-губернатор Свердловской области. Директор акционерного общества «Свинокомплекс «Уральский» Владимир Стогний подтвердил, что процесс переноса ведётся в рамках «дорожной карты» и даже с опережением плана. В начале декабря завершится строительство вновь созданной производственной территории. 1 января площадка в Полевском будет уже свободна. * Оперативно решён вопрос по ликвидации сброса воды из бассейна оздоровительного комплекса «Баден-Баден» в озеро Реж. Труба, через которую вода сбрасывалась в водоём, будет демонтирована. Во вторник в оздоровительный комплекс выехали заместитель губернатора Свердловской области и министр природных ресурсов и экологии. Эксперты Центра экологического мониторинга и контроля взяли пробы воды из озера. Было принято решение о демонтаже трубы. Всего во время эфира глава региона дал поручения пяти министрам и четырём главам. Любопытный факт: казалось бы, чиновники должны изрядно понервничать, что в сфере их ответственности что-то идёт не так. Но некоторые главы даже в разговоре с "Областной газетой" отмечали, что рады тому, что проблемам придали огласку. * Жители села Яр Талицкого городского округа обратились к губернатору с просьбой ускорить строительство нового Дома культуры. Действующее сейчас здание обветшало. Глава региона поручил главе муниципалитета подготовить всю необходимую документацию. - То, что жители обратились к Евгению Владимировичу, для нас огромная радость. Теперь сам губернатор будет контролировать этот вопрос, и мне как главе будет проще этот вопрос решить, - сообщил "Областной газете" глава Талицкого городского округа АлександрТолкачёв. - Если говорить конкретно про строительство нового Дома культуры, то одна стадия подготовки проектно-сметной документации будет у нас уже в конце этого года, а стадия проекта — в феврале-марте 2022 года. Такие объекты обычно строятся от 11 месяцев до 1,5 года. * Внимание губернатора привлекло видеообращение спортсменов из Верхотурья, которые попросили помочь с приобретением микроавтобуса для поездок на соревнования (он им даже помахал). Ведущие Прямой линии подметили, что в кадре вместе с брутальными молодыми людьми оказалась кошка. Глава Верхотурского ГО Алексей Лиханов отшутился, что кошка внесла свой вклад в решение проблемы. - Здорово, что губернатор нас услышал, - отметил мэр. - Безусловно, о проблеме наших спортсменов я знал, и мы несколько лет пытались её решить. Обращался в министерство спорта, в министерство образования и молодёжной политики, но нас постоянно отодвигали. В итоге наши ребята решили обратиться на Прямую линию, и после программы мне позвонил замминистра спорта Сергей Михайлович Набоких. Ждём поручение губернатора, и мы в ближайшее время сможем этот вопрос решить. * Жители посёлка Вогулка Шалинского ГО попросили отремонтировать дорогу по улице Станционной. Глава Среднего Урала сказал, что деньги на ремонт этой улицы выделили и техника уже должна была выйти на объект. Глава Шалинского городского округа Алексей Богатырёв подтвердил "Областной газете", что дорожники уже работают и на этой неделе обещают всё завершить. * Озадачили сразу две ситуации, которые коснулись Берёзовского ГО. Жители посёлка Островное поблагодарили главу региона за построенную в прошлом году дорогу до соседнего посёлка Красноармейского, но пожаловались на отсутствие автобуса до ближайших населённых пунктов. Губернатор дал поручение министру транспорта и дорожного хозяйства в течение месяца решить проблему транспортной доступности отдалённой территории. После этого экс-редактор местной газеты Сергей Стуков написал в соцсетях, что "этот вопрос был решён почти месяц назад". В управлении автомобильных дорог Свердловской области "Областной газете" рассказали, что работа над запуском межмуниципального автобусного маршрута Асбест — Красноармейский — Островное пока ведётся. Маршрут должен открыться в текущем месяце. Кто-то из жителей города Берёзовского рассказал губернатору про целых четыре тополя, которые растут во дворе и вот-вот могут обрушиться на людей или автомобили. Автор сообщения пожаловался на управляющую компанию, которая не может спилить деревья. Евгения Куйвашева удивило, что такой вопрос потребовал его внимания и велел местным властям разобраться в ситуации. Однако в администрации Берёзовского возникли сложности с установлением адреса двора, о котором шла речь в обращении, так как оно было анонимным. На момент сдачи номера адрес установить не удалось.

В день Прямой линии организаторы обозначили, что на неё поступило 11 тысяч обращений, большая часть – через сайт. К концу программы количество поступивших вопросов, как отметили ведущие, выросло до 12 тысяч. По данным департамента информационной политики Свердловской области, обработкой и систематизацией обращений занимались 10 человек. Если это действительно так – учитывая огромный объём работы, этим людям остаётся только посочувствовать.

После Прямой линии Евгений Куйвашев пообещал в своём Инстаграме: «Каждый из вопросов будет обработан сотрудниками аппарата правительства, каждому обратившемуся дадут развёрнутый ответ по его проблеме».

По всей видимости, в первую очередь это коснётся тех, кто оставлял обращения на сайте – форма обратной связи там предполагала, что необходимо оставить свои контактные данные. Обращаясь на горячую линию, жители области могли растеряться и не продиктовать свою электронную почту для обратной связи.

– Работа с обращениями в настоящий момент продолжается: часть из них была получена в понедельник в течение дня и во время прямого эфира. Эти вопросы также будут обработаны и включены в перечень поручений губернатора по итогам общения с жителями Свердловской области, – сообщила «Областной газете» пресс-секретарь губернатора Анна Шкерина.

Семь самых злободневных вопросов, заданных на Прямой линии Кроме частных историй, главу региона попросили прокомментировать темы, которые волнуют каждого из нас. "Областная газета" выбрала семь самых важных вопросов и приводит ответы губернатора на них. Александр, Каменск-Уральский: "Почему Свердловская область берёт кредиты?" - Кредиты берут все: люди, предприятия, города, регионы и даже страны. Кредит — это серьёзный инструмент для развития экономики. Для человека кредит — это возможность улучшить качество своей жизни, для предприятия — получить больше прибыли. Для региона цели примерно схожи. Мы берём кредиты, чтобы улучшать инфраструктуру, а потом привлекать на созданную инфраструктуру инвесторов. Это серьёзный инструмент для улучшения экономических показателей, для привлечения новых средств. Наверное, можно было бы сказать с упрёком: почему та или иная область или то или иное предприятие не берёт кредит? Главное – иметь хороший кредитный рейтинг и вовремя отдавать заёмные средства. За девять лет мы увеличили бюджетную собираемость почти в 2,5 раза. Это серьёзные показатели, и во многом это обусловлено тем, что мы очень грамотно используем кредиты. Сергей ЯКОВЛЕВ, Екатеринбург: "Область регулярно реализует какие-то мегапроекты: Универсиада, ИННОПРОМ, ШОС, на которые тратит огромные деньги. Какой в них смысл? Не лучше ли эти деньги направить на благоустройство или социальную сферу?" - Когда-то ИННОПРОМ был пригородной выставкой. Лет пять мы вкладывали по 100 млн рублей в его проведение. Что мы получили сегодня? Последние пять лет не финансируем выставку, она сама себя окупает. У меня были жаркие споры с депутатами по поводу целесообразности проведения ИННОПРОМа. Были развёрнуты самые простые цифры, после чего у скептиков вопросы отпали. До пандемии мероприятие посещали 30-35 тысяч человек, бизнес-туристов. В среднем гости приезжают к нам на 2-2,5 дня. В день один человек тратит по 17 тысяч рублей. В экономику приходит почти 1 млрд рублей. Кроме того, контрактов и соглашений только для Свердловской области на выставке подписано больше чем на 500 млрд рублей. И это ещё не всё. Загружаются гостиницы, работает общепит. Мы становимся более привлекательными. В этом году, даже в условиях международных санкций, страной-партнёром выставки была Италия, страна Евросоюза. Я вижу, с каким большим интересом наши зарубежные коллеги относятся к участию в выставке. Оценки разных агентств расходятся, но в среднем ИННОПРОМ входит в пятёрку крупнейших выставок мира. Это бренд. Если говорить про ШОС, то к его проведению были привлечены федеральные средства, частные инвестиции. Это в значительной степени сказалось на улучшении инфраструктуры. Как следствие у нас появилась возможность проводить ИННОПРОМ. Что касается Универсиады, тут я пошире постараюсь ответить. Мы строим всего лишь девять новых объектов. Вся остальная спортивная инфраструктура у нас есть, мы занимаемся капремонтами, приведением объектов в порядок в соответствии с требованиями FISU. Мы строим дворец водных видов спорта, дворец дзюдо, дворец самбо, центр эстетической гимнастики, теннисные корты. Приводим в порядок ДИВС, стадион "Калининец", реконструируем бассейн в Первоуральске. Это, безусловно, будет пользоваться большим успехом у уральцев после проведения игр. Кроме того, уральское образование по таким направлениям, как металлургия, горное дело, электроника, химия, интересно другим странам, которые хотят отправлять сюда студентов. Но принимать их мы не можем, потому что у нас нет общежитий. А построив такие общежития, можно будет привлекать серьёзные средства, которые будет получать университет. Сегодня университет — это одно из градообразующих предприятий нашего города, где обучаются больше 60 тысяч студентов. Вопрос из посёлка Белоярского: "В последнее время стали возникать проблемы с аптеками в отдалённых территориях. Что вы собираетесь с этим делать?" - Большинство аптек работают у нас как бизнес-структуры, и не всегда они идут в малые населённые пункты, потому что им невыгодно. Мы можем ориентировать их на это, и некоторые сети идут навстречу нам. Но где это невозможно, у нас есть государственное предприятие "Фармацея". Мы стараемся развивать аптечные киоски при ФАПах и других учреждениях. Также сегодня нужно развивать такие формы, как выездное оказание медицинской помощи. У нас есть проект "Добро в село", где мы организовали передвижные ФАПы для маленьких населённых пунктов, где отсутствуют кабинеты врачебной практики либо ФАПы. Так работают, в том числе, стоматологические кабинеты и онкопатруль. Мы достаточно много техники закупили и будем продолжать это делать. Я прошу министра здравоохранения обратить внимание на необходимость подвоза лекарственных препаратов в малые населённые пункты. Что касается конкретно этого обращения, то в ближайшее время мы ответим, как будем реагировать на него. Анонимный вопрос: "Расскажите, почему у нас так много лесных пожаров? Нельзя ли было их предотвратить? Как мы будем бороться?" - Ежегодно у нас горят леса. Сами собой они не загораются, хотя и такие случаи бывают. Вопрос ко всем нам: насколько бережно мы будем относиться к природе? Это лето было особенно жаркое, почти в два раза меньше выпало дождей по сравнению с летними месяцами прошлых годов. Пожаров было в пять раз больше. Сегодня наша пожарная охрана обладает всем необходимым для того, чтобы обеспечивать безопасность людей. При тушении пожара около Первоуральска, озера Глухого, было задействовано огромное количество людей и техники. Конечно же, хочется обратиться к людям, которые выезжают на природу, с просьбой внимательно относиться к этому факту. Даже брошенный на обочину окурок может вызвать самый серьёзный пожар. Особенно если несколько недель не было дождя и стояла жаркая погода. Людей больше интересует, как мы будем тушить эти пожары. Все пожары обслуживались, были локализованы. Над некоторыми пришлось пускать встречный пал, чтобы не допустить угрозу жизни людей. СМИ активно освещали работу добровольцев. Я совершенно не против, когда люди с неравнодушием относятся к нашей природе и её защите. Но всё же в этом деле нужно доверять профессионалам, которые обучены тушению пожаров. Наши пожарные – настоящие герои. Алексей СВИРИН, Екатеринбург: "Переехал в позапрошлом году в Екатеринбург из Курганской области. Выиграл в зарплате: там получал 28 тысяч, здесь - 48. Но в Екатеринбурге очень дорогое жильё. Что можно сделать, чтобы снизить цены?" - Строить больше. Мы в этом смысле показываем неплохие результаты. За последние несколько лет на 60 процентов увеличили объёмы сдачи жилья. Наша задача - максимально насытить рынок для того, чтобы цены на жильё становились более приемлемыми. Наша область является одним из лидеров по ипотечному кредитованию. Что ещё здесь можно сказать? Нужно больше работать, искать варианты получения кредита. С зарплатой 48 тысяч вполне можно взять ипотечный кредит и купить квартиру, пусть пока небольшую. Вопрос из Нижнего Тагила: "Скажите, что за скандалы сотрясают госпиталь Тетюхина? В городе ползут слухи: областные власти якобы решили уничтожить эту больницу, растоптать наследие Владислава Валентиновича. Зачем это делается и кто прав?" - Госпиталь имени Владислава Тетюхина принадлежит родственникам Владислава Тетюхина. Это частная медицинская организация. Мы в своё время выделили деньги - 1,3 млрд рублей - на то, чтобы достроить этот госпиталь. Яблоко от яблони недалеко падает, но не в этом случае. Наследники Тетюхина подключают различные политические среды для решения коммерческих вопросов. Владислав Тетюхин хотел построить госпиталь на свои деньги, но потом у него деньги кончились, естественно, он обратился ко мне. Его дети выбрали другую стезю. Мы предлагали оформить возврат или превратить деньги в акции, но и там, и там - тупик. Что мы должны делать, кроме как по закону подавать исковые заявления в суд? Более того, я обратился в правоохранительные органы для выяснения ситуации. 1,3 млрд - это не такие маленькие деньги. Чтобы эти деньги не отдавать, вбрасываются истории о том, что мы кого-то задушить хотим. Да не хотим мы никого душить! Вы верните сначала деньги или давайте акции оформим. Другой вопрос, если мы будем оформлять акции, мы ведь будем потом смотреть траты. Видимо, новые собственники этого не хотят. Сегодня частная клиника зарегистрирована на кипрских оффшорах, и операционная деятельность разделена. Я прошу от нашего министерства здравоохранения ответ на вопрос: где деньги и где имущество? К коллективу этот спор никакого отношения не имеет. Несмотря ни на что, в год мы выделяем на ведение медицинской деятельности чуть больше 350 млн рублей. Мы заинтересованы в конструктивном диалоге с наследниками Тетюхина. Постоянно ведётся разговор об увеличении квот. Мы сколько можем дать из областного бюджета, столько и даём. Тем более операции по эндопротезированию сегодня ведутся не только в Нижнем Тагиле, но и во многих наших муниципалитетах. Александр МАЛИНИН, Каменск-Уральский: "Правда ли, что в Свердловской области есть месторождение нефти?" - Да, правда. Нефть у нас есть, даже есть уже несколько лицензионных участков. Компании-интересанты ведут доразведку этих участков. Как только будут понятны объёмы инвестиционных проектов, будут понятны сроки освоения этих месторождений. Я склоняюсь к тому, что мы когда-то будем добывать нефть.