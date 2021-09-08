Участковые избирательные комиссии приступили к работе

В Свердловской области пункты приёма заявлений открылись на всех 2 486 постоянных избирательных участках. Фото: Избирательная комиссия Свердловской области

Сегодня, 8 сентября, все участковые избирательные комиссии (УИК) страны приступили к работе – в соответствии с календарным планом по выборам депутатов Государственной думы РФ.

Оставшееся до выборов время сотрудники УИКов будут информировать избирателей о зарегистрированных кандидатах, днях, времени и месте голосования. В их обязанности также входят уточнение списков избирателей, контроль за соблюдением правил агитации, организация голосования на избирательном участке непосредственно в дни голосования, обеспечение сохранности избирательной документации и подсчёт голосов. Здесь же можно подать заявление на голосование по месту нахождения – по механизму «Мобильный избиратель». Сделать это можно до 13 сентября, обратившись лично в любую УИК.

Как рассказали «Областной газете» в Избирательной комиссии Свердловской области, в регионе пункты приёма заявлений открылись на всех 2 486 постоянных избирательных участках. При этом, поскольку большинство из них располагается в школах, пока под приём граждан отведены специальные кабинеты: это необходимо для того, чтобы не мешать учебному процессу.

Во все участковые избирательные комиссии региона уже доставили запас средств индивидуальной защиты, ручки для избирателей, антисептики и дезсредства для уборки. Только для членов комиссий закупили по 500 тысяч перчаток и масок (с учётом регулярной смены в течение всех трёх дней голосования). А всего закуплено порядка 10 миллионов единиц продукции. Каждый избиратель получит свой комплект СИЗ: полиэтиленовые перчатки, ручку, маску.

Напомним, что в этом году выборы будут проходить в течение трёх дней – 17, 18 и 19 сентября. Жители Свердловской области выберут представителей от региона в Госдуме и депутатов Законодательного собрания. В 35 муниципалитетах жители также будут выбирать депутатов местных дум. Всего в регионе откроются 2 524 избирательных участка: 2 486 постоянно действующих и 38 временных избирательных участков: 32 – в больницах, 4 – в СИЗО, по одному – на железнодорожном вокзале и в аэропорту в Екатеринбурге.

На Среднем Урале проголосовать можно будет непосредственно на избирательном участке по месту жительства. Адрес своего избирательного участка можно узнать в разделе «Мои выборы» личного кабинета на сайте «Госуслуги», в Информационно-справочном центре ЦИК России по многоканальному номеру: 8 800 200–00–20 (бесплатно по России) или на официальном сайте ЦИК России. Также отдать свой голос можно будет и на дому. Подать заявление можно будет через Госуслуги с 9 по 14 сентября или сообщить об этом в участковую избирательную комиссию – по телефону или лично.