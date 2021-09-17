Явка на выборах в Свердловской области к 15:00 составила 13,45%

Наибольшую активность свердловчане проявили в первый час работы участков для голосования. Фото: Павел Ворожцов

По данным на 15:00 17 сентября, на Среднем Урале проголосовало 13,45% от общего количества избирателей. Такие данные приводит избирательная комиссия Свердловской области.

По словам председателя областного избиркома Владимира Русинова, избирательные участки на территории региона в первый из трёх отведённых для голосования дней начали работу в штатном режиме. На некоторых из них сразу после старта голосования была отмечена высокая активность избирателей.

«Где-то появлялись небольшие очереди. В таких ситуациях члены комиссий особое внимание должны обращать на меры профилактики коронавируса – социальную дистанцию, масочный режим. Просим и избирателей беречь своё здоровье. Полагаю, свою роль сыграло то, что голосование в этот раз трёхдневное. Многим удобно зайти на участок перед работой в пятницу, чтобы освободить выходные. Кроме того, у нас проходят выборы депутатов трёх уровней», – пояснил он.

К данному часу по линии Центра общественного наблюдения Свердловской области поступило 26 заявлений о возможных нарушениях на выборах (точные данные будут предоставлены на вечернем брифинге). По всем сигналам проводятся проверки.

Как писала «Областная газета», в Екатеринбурге, во Дворце молодёжи открыт Центр общественного наблюдения за выборами в Свердловской области. На его базе работает кол-центр, куда можно сообщать о нарушениях на выборах или узнать адрес своего избирательного участка. Обратиться к специалистам можно по бесплатному номеру 8 (800) 700-40-96.

Напомним, что с 17 по 19 сентября в России проходят выборы в Государственную думу. Свердловчанам также предстоит выбрать депутатов Законодательного собрания. Кроме того, в 35 муниципалитетах выбирают депутатов местных дум. Каждому избирателю выдадут минимум четыре бюллетеня. Каждый получит свой комплект средств индивидуальной защиты (полиэтиленовые перчатки и маску), а также ручку.

Читайте также:

Несколько видных политических деятелей проголосовали на выборах в Свердловской области.