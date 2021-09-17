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17 сентября 2021, 17:23

Михаил Мишустин проголосовал на выборах онлайн

Михаил Мишустин

По словам Михаила Мишустина, голосовать в электронном виде очень просто. Фото: сайт Правительства РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин принял участие в голосовании по выбора депутатов Государственной думы восьмого созыва. Своё волеизъявление он сделал в электронном виде.

По словам Михаила Мишустина, оставить свой голос можно буквально в один клик – всё просто, понятно и удобно, сообщили в телеграм-канале Правительства РФ. «Голосование на выборах депутатов Государственной Думы очень важно для всех нас. Мы, граждане России, в эти дни определяем, какой будет наша жизнь, наша страна, наше будущее», – сказал Михаил Мишустин.

Напомним, дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на сентябрьских выборах 2021 года пройдёт в семи субъектах РФ. Свердловской области в этом перечне не оказалось. В причинах такого стечения обстоятельств разбиралась «ОГ».

Как писала «Областная газета», примеру российского лидера решили последовать четыре заместителя председателя Правительства РФ и пять федеральных министров. Регистрацию для участия в электронном голосовании на выборах прошли вице-премьер – руководитель аппарата кабмина Дмитрий Григоренко, вице-премьеры Александр Новак, Алексей Оверчук и Дмитрий Чернышенко.

Среди министров электронный формат выбрали глава Минпросвещения Сергей Кравцов, а также глава Минкультуры Ольга Любимова, руководитель Минпромторга Денис Мантуров, глава Минздрава Михаил Мурашко, глава Минцифры Максут Шадаев.

Президент России Владимир Путин также будет голосовать онлайн, так как отправился на самоизоляцию в связи многочисленными случаями заражения коронавирусом в его окружении. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Сюжет

Выборы - 2021
Свердловчане выбирают представителей от региона в Госдуме, депутатов Законодательного собрания и ряда муниципалитетов.

Областная газета Свердловской области

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