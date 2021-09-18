Второй день выборов в Свердловской области начался без ажиотажа у избирателей

К моменту публикации данного материала сообщений о нарушениях 18 сентября в ЦОН не поступало. Фото: Павел Зубков

Сегодня, 18 сентября, во второй день трёхдневного голосования по выбору депутатов Госдумы восьмого созыва и депутатов Законодательного собрания Свердловской области на избирательных участках региона и Екатеринбурга после их открытия было малолюдно. Такого ажиотажа, как случился утром 17 сентября на некоторых участках, не наблюдается.

В этом убедился корреспондент «Областной газеты», посетивший свой избирательный участок, а также изучивший данные прямой трансляции с участков Среднего Урала в Центре общественных наблюдений (ЦОН) Свердловской области, который работает во Дворце молодёжи в Екатеринбурге.

Избирательный участок №1384 на ул. Братьев Быковых, 34а в Екатеринбурге. Фото: Павел Зубков

На участке №1384, расположенном по адресу Братьев Быковых, 34а в Екатеринбурге, в 8:10 сотрудник «ОГ» оказался первым и единственным избирателем. По словам председателя УИК, первый день голосования прошёл на участке спокойно, без нарушений. По её словам, до 40% избирателей на участке — люди старшего поколения. Она не исключила, что суммарная явка в течение трёх дней будет выше 50%.

Также известно, что сегодня, 18 сентября, сопредседатель ЦОН, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова вскоре отправится с проверочными визитами на избирательные участки Екатеринбурга. Как рассказал «Областной газете» представитель колл-центра ЦОН, на момент публикации данного материала сегодня, 18 сентября, в Центр поступило только три звонка от избирателей. «Все они носили консультационный характер, сообщений о нарушениях к данному часу не поступало», - сказал он.

Как писала «Областная газета», по словам председателя областного избиркома Владимира Русинова, на некоторых избирательных участках в первый день голосования сразу после его начала была отмечена высокая активность избирателей.

«Где-то появлялись небольшие очереди. В таких ситуациях члены комиссий особое внимание должны обращать на меры профилактики коронавируса – социальную дистанцию, масочный режим. Просим и избирателей беречь своё здоровье. Полагаю, свою роль сыграло то, что голосование в этот раз трёхдневное. Многим удобно зайти на участок перед работой в пятницу, чтобы освободить выходные», – пояснил он.

Напомним, что с 17 по 19 сентября в России проходят выборы в Государственную думу. Свердловчанам также предстоит выбрать депутатов Законодательного собрания. Кроме того, в 35 муниципалитетах выбирают депутатов местных дум. Каждому избирателю выдадут минимум четыре бюллетеня. Каждый получит свой комплект средств индивидуальной защиты (полиэтиленовые перчатки и маску), а также ручку.

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