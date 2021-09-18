Названы свердловские муниципалитеты с наиболее высокой явкой

Абсолютное большинство проголосовавших екатеринбуржцев проживает в Орджоникидзевском районе. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня, 17 сентября, во второй день трёхдневного голосования, избирательные участки Свердловской области открылись штатно, и будут работать до 20:00. По итогам вчерашнего дня, явка составила 20,04% избирателей или 663 тысячи человек.

Об этом в ходе брифинга рассказал председатель избирательной комиссии Свердловской области (ИКСО), Владимир Русинов. По его словам, наивысшие показатели явки по итогам вчерашнего дня были зафиксированы в ЗАТО Свободный городской округ и в Камышловском районе.

«Что касается Екатеринбурга, у нас количество избирателей в разных районах разное. Если брать в абсолютных цифрах, явка самая высокая в Октябрьском районе — 17,24%. Но при этом проголосовал всего 17 091 избиратель. А в Орджоникидзевском районе явка составила 16,58%, а проголосовало 31 877 человек. Потому не совсем корректно сравнивать районы города друг с другом (по явке — прим. ред.)», - рассказал Владимир Русинов, добавив, что лидерство по числу отданных голосов удерживает именно Орджоникидзевский район.

Он также отметил, что в Берёзовском городском округе явка средняя. Владимир Русинов предположил, что высокая активность избирателей Камышловского района объясняется обширными сельскими территориями, в связи с чем, местные жители предпочли освободить выходные, чтобы закончить работы на огородах.

На избирательных участках вчера, 17 сентября, присутствовал 3 121 член участковых избирательных комиссий с правом совещательного голоса и 6 680 наблюдателей. На «горячую линию» ИКСО, по данным на 11:00 18 сентября, поступило 384 обращения. Из них 134 носило консультационный характер (узнать номера телефонов, расположение участков).

Владимир Русинов также рассказал, что возникли проблемы с комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) — четыре аппарата из 382 выдали ошибку. «Эти технические средства впервые работают три дня подряд. Вероятно, возникли проблемы с прошивкой, проблемы с обслуживанием», - отметил он. По его словам, на каждом участке установлено по два КОИБа, потому при выходе одного из строя, выручает другой.

В облизбиркоме обратили внимание, что все бюллетени, которые были приняты через КОИБы, выдавшие ошибку, подлежат обязательному ручному пересчёту 19 сентября после завершения голосования.

Резюмируя сказанное, Владимир Русинов отметил, что доволен активностью свердловских избирателей.