Омбудсмен Киргизии дал оценку выборам в Екатеринбурге

В течение двух дней Токон Мамытов посетил несколько избирательных участков и остался доволен. Фото: Павел Ворожцов

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области, сопредседатель Центра общественного наблюдения (ЦОН) Свердловской области Татьяна Мерзлякова посетила с проверочным визитом избирательный участок № 964, расположенный в здании школы №149 по адресу ул. Софьи Перовской, 111. Её сопровождал коллега из Киргизии.

Образовательное учреждение расположено в Железнодорожном районе Екатеринбурга. В состав мобильной группы, которая приехала осмотреть избирательный участок, также вошли омбудсмен Киргизской республики, международный наблюдатель Токон Мамытов, эксперт ЦОН Алексей Киселёв, а также журналисты. Они проверили соблюдение санитарно-эпидемиологических норм на участке, пообщались с наблюдателями и членами участковой комиссии. В ходе инспекции нарушений на избирательном участке выявлено не было.

Как рассказал «Областной газете» член участковой избирательной комиссии № 964, явка после открытия участка во второй день голосования, 18 сентября, была ниже, чем накануне, 17 сентября. «Явка в первые часы ниже, чем вчера. На сколько, сказать пока не можем, но она определённо ниже» - сказал член УИК. По его мнению, это объясняется выходным днём и желанием избирателей выспаться. Он сообщил, что вчера на дому проголосовали четыре человека, на сегодня записались десять.

Токон Мамытов сообщил, что уже второй день находится с рабочим визитом в Екатеринбурге в качестве наблюдателя за ходом выборов. «Хочу отметить, что посетил несколько участков. Хотел бы отметить, что избиркомы справляются с поставленными задачами — соблюдением законодательства и международных требований. Я увидел обеспеченность доступности граждан к выборному процессу, открытость, справедливость. Нахожусь в ЦОН. Вместе со мной - волонтёры и очень удивляет, и это положительно, что здесь находятся юристы, готовые проконсультировать граждан, а также журналисты. Любой гражданин имеет сюда доступ. Это хороший опыт, и он будет принят соседними государствами. К деятельности ЦОН нет никаких нареканий и вопросов», - подчеркнул уполномоченный по правам человека в Киргизии.