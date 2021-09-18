Данные о нарушениях на выборах в свердловском Берёзовском не нашли подтверждения

Ни участке побывал лично глава избиркома Свердловской области. Фото: Павел Зубков

В сети Интернет 17 сентября появилось сообщение о нарушении на выборах в Свердловской области. Оно якобы было зафиксировано на избирательном участке №1142 в гимназии №5 города Берёзовский.

Заключалось оно, по мнению бдительных граждан, в принятии решения о хранении сейф-пакета с бюллетенями в стационарном ящике для голосования, рассказала в Центре общественного наблюдения (ЦОН) Свердловской области. В связи с этим сегодня, 18 сентября на участок выехали эксперты ЦОН и два члена областного избиркома.

Возглавил мобильную группу председатель избирательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов. Оказалось, что размер сейфа не соответствовал размеру сейф-пакета. В связи с этим участковая избирательная комиссия приняла решение хранить сейф-пакет в стационарном ящике для голосования, который был опломбирован двумя видами пломб: пластиковыми и бумажными.

Как рассказали в ЦОН, помещение сейф-пакета в ящик для голосования происходило при участии и контроле наблюдателей, которые представляют как партии, так и кандидатов. В итоге у наблюдателей не возникло никаких вопросов ни по вчерашней процедуре, ни сегодня во время проверки факта нарушения. На участке всю ночь дежурил полицейский, ящик с сейф-пакетом находился под видеонаблюдением. Какие-либо возможности манипуляций были исключены.

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