На выборах депутатов Госдумы РФ за три дня проголосовало 51,68% избирателей

Явка оказалась выше чем во время прошлых кампаний. Фото: Алексей Кунилов

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова признала выборы депутатов Государственной думы РФ состоявшимися. Явка за все три дня, которые длилось голосование, оказалась выше, чем в ходе кампаний прошлых лет.

«Выборы состоялись. Явка 2021 года составила 51,68% - больше, чем в прошлые кампании», - заявила она журналистам..

Отметим, что после обработки почти 100% протоколов участковыми избирательными комиссиями результаты выборов в Госдуму по партийным спискам выглядят следующим образом:

«Единая Россия» - 49,82% голосов;

КПРФ - 19%;

ЛДПР - 7,49%;

«Справедливая Россия - За правду» - 7,42%;

Партия «Новые люди» - 5,35%.

Остальные политические объединения не смогли преодолеть 5-процентный барьер, необходимый для получения мандатов в нижней палате парламента РФ.

Напомним, пять лет назад, в 2016 году, явка на выборах депутатов Госдумы в России составила чуть менее 48%. Тогда единый день голосования выпал на 18 сентября. Свердловчане, как и в этот раз, выбирали новый состав Госдумы, а также депутатов Законодательного собрания области и в отдельных муниципалитетах - представителей в органах местного самоуправления. Тогда в региональный парламент избрались 36 единороссов, пять справедливороссов и по четыре человека от ЛДПР и КПРФ. Один парламентарий представил «Российскую партию пенсионеров за справедливость».