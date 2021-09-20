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20 сентября 2021, 18:02

На выборах депутатов Госдумы РФ за три дня проголосовало 51,68% избирателей

выборы

Явка оказалась выше чем во время прошлых кампаний. Фото: Алексей Кунилов

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова признала выборы депутатов Государственной думы РФ состоявшимися. Явка за все три дня, которые длилось голосование, оказалась выше, чем в ходе кампаний прошлых лет.

«Выборы состоялись. Явка 2021 года составила 51,68% - больше, чем в прошлые кампании», - заявила она журналистам..

Отметим, что после обработки почти 100% протоколов участковыми избирательными комиссиями результаты выборов в Госдуму по партийным спискам выглядят следующим образом:

  • «Единая Россия» - 49,82% голосов;
  • КПРФ - 19%;
  • ЛДПР - 7,49%;
  • «Справедливая Россия - За правду» - 7,42%;
  • Партия «Новые люди» - 5,35%.

Остальные политические объединения не смогли преодолеть 5-процентный барьер, необходимый для получения мандатов в нижней палате парламента РФ.

Напомним, пять лет назад, в 2016 году, явка на выборах депутатов Госдумы в России составила чуть менее 48%. Тогда единый день голосования выпал на 18 сентября. Свердловчане, как и в этот раз, выбирали новый состав Госдумы, а также депутатов Законодательного собрания области и в отдельных муниципалитетах - представителей в органах местного самоуправления. Тогда в региональный парламент избрались 36 единороссов, пять справедливороссов и по четыре человека от ЛДПР и КПРФ. Один парламентарий представил «Российскую партию пенсионеров за справедливость».

Сюжет

Выборы - 2021
Свердловчане выбирают представителей от региона в Госдуме, депутатов Законодательного собрания и ряда муниципалитетов.

Областная газета Свердловской области

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