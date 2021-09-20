Президент России обсудил с председателем ЦИК РФ прошедшие выборы

Глава государства поблагодарил сотрудников избиркома и общественных наблюдателей за обеспечение прозрачных и легитимных выборов, а также россиян за высокую явку. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин провёл в режиме видеосвязи рабочую встречу с председателем Центральной избирательной комиссии РФ Эллой Памфиловой, где обсуждались выборы 17-19 сентября. Глава ЦИК РФ назвала прошедшую избирательную кампанию самой сложной на её памяти.

Глава государства поблагодарил сотрудников избиркома и общественных наблюдателей за обеспечение прозрачных и легитимных выборов, а также россиян за высокую явку.

"Особые слова благодарности, конечно, хочу обратить в адрес граждан России. Поблагодарить вас за доверие, дорогие друзья, за вашу активную жизненную позицию. Действительно, 51% явки, выше 51% - это намного больше, чем 47% с небольшим на прошлых выборах", - передаёт слова Президента РФ пресс-служба Кремля.

В свою очередь председатель ЦИК поделилась своими впечатлениями от прошедшей избирательной кампании. По её словам это были самые сложные выборы за всё время пока она работает в центризбиркоме. Она также добавила, что в ходе выборов умерла член избирательной комиссии, а еще несколько человек увезли в больницу с сердечными приступами.

Элла Памфилова рассказала Владимиру Путину о своём призыве "нещадно отменять" результаты голосования в УИКах при малейших признаках нарушений. По её словам, ЦИК стремится сохранить высокую планку качества избирательной системы в России.

Также председатель центризбиркома заявила, что итоги выборов будут подведены только после рассмотрения всех жалоб.

"Мы официально хотим подводить итоги не раньше пятницы. Это связано с тем, что я настоятельно рекомендовала всем нашим коллегам в регионах, поскольку у нас, помимо кампании в Госдуму, еще в общей сложности было 4 400 разного рода кампаний, чтобы они не торопились. Чистота этой кампании превыше всего", - пояснила она.

Отметим, что официально выборы в Госдуму и региональные парламенты завершились 19 сентября в 21:00 по мск, после закрытия последних избирательных участков в Калининграде. "Областная газета" почти сутки вела онлайн-трансляцию по результатам голосования.

Подробный текст о том, как прошло трёхдневное голосование в Свердловской области, читайте в завтрашнем номере "ОГ".