Аркадий Чернецкий готов сменить кресло сенатора на место в свердловском Законодательном собрании

Аркадий Чернецкий готов работать на том посту, где будет более востребован. Фото: Галина Соловьёва

Сенатор Российской Федерации от Свердловской области Аркадий Чернецкий готов уступить своё кресло. Если это произойдёт, он намерен «работать на благо Екатеринбурга и Свердловской области на том посту, где будет наиболее востребован». Об этом «Областной газете» сообщил помощник бывшего мэра столицы Урала.

После вступления в свои полномочия депутатам Законодательного собрания Свердловской области нового созыва на первом заседании предстоит решить кадровые вопросы. В частности, избрать председателя регионального парламента, его заместителей, а также представителя от Среднего Урала в Совете Федерации.

Представитель Аркадия Чернецкого сообщил, что вопрос о его дальнейшей работе будет решаться после окончательного подведения результатов выборов в свердловское Законодательное собрание. Отвечая на вопрос о возможном переходе на работу в Совфед на место Аркадия Чернецкого нынешнего первого замгубернатора Свердловской области Александра Высокинского, помощник сенатора Константин Пудов отметил, что кадровые вопросы будет решать Законодательное собрание после консультаций с губернатором Евгением Куйвашевым.

«Если Законодательное собрание Свердловской области примет решение оставить Аркадия Чернецкого на посту сенатора - хорошо. Если депутаты сочтут, что его многолетний опыт и навыки будут полезнее при работе в парламенте региона - отлично. Аркадий Михайлович готов работать на благо Екатеринбурга и Свердловской области на том посту, на котором будет наиболее востребован», - сказал в разговоре с «Областной газетой» Константин Пудов.

Он также напомнил, что ещё в начале лета Аркадий Чернецкий встречался с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, чтобы обсудить, продолжать ли ему работу в верхней палате российского парламента.

«Я пришёл к губернатору и сказал: «Я понимаю, что у меня возраст. Я два срока в Совете Федерации, но если я нужен – я готов работать». Мне ответили: «Да, нужен», – сказал тогда сенатор. Это стало ответом на интересовавший многих вопрос, станет ли Аркадий Чернецкий баллотироваться на выборах в региональное Заксобрание, чтобы получить право выдвинуться в сенаторы.

Напомним, выборы в России проходили с 17 по 19 сентября. Основным было голосование за кандидатов в депутаты Госдумы РФ. Свердловчане также выбирали представителей в Законодательном собрании региона и в ряде местных органов самоуправления. Александр Высокинский, который занял пост первого заместителя губернатора в конце 2020 года, на состоявшихся выборах был в списках кандидатов в депутаты Законодательного собрания Свердловской области от «Единой России». В него также вошли губернатор Евгений Куйвашев и сенатор, бывший мэр Екатеринбурга, руководивший городом 19 лет, Аркадий Чернецкий.

Досье «ОГ»: Аркадий Чернецкий родился в 1950 году в Нижнем Тагиле. Окончил УПИ (специальность – инженер-металлург). С 1974 по 1987 год работал на заводе «Уралтрансмаш», начинал мастером в цехе, дошёл до поста заместителя директора по производству. С 1987 по 1992 год – генеральный директор завода «Уралхиммаш». С 1992 по 2010 год – глава Екатеринбурга. Избирался депутатом Законодательного собрания Свердловской области. С 2010 года – член Совета Федерации РФ, первый заместитель председателя Комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению. Кандидат экономических наук. Заслуженный машиностроитель РФ. Почётный гражданин Екатеринбурга и Свердловской области.

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