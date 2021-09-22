Вячеслав Володин предложил закрепить депутатов из партсписков за отдельными округами

По мнению спикера Госдумы, это повысит эффективность работы народных избранников. Фото: пресс-служба Госдумы РФ

Депутаты Госдумы, избранные по партийному списку «Единой России», будут закреплены за конкретными округами. Это, по мнению председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, поможет решить больше проблем жителей на местах.

Такое заявление спикер нижней палаты парламента сделал, говоря о работе избранных от Саратовской области депутатов. «Исходя из опыта, могу сказать, что такое закрепление должно дать положительный результат, потому что можно будет спрашивать не только с депутата, избранного по одномандатному округу, но и с того, кто прошёл по списку «Единой России». Появляется территориально очерченная ответственность», - сказал парламентарий. Его слова приводит telegram-канал «Володин. Саратов».

Председатель Госдумы также указал на необходимость обязательных отчётов депутатов о работе перед гражданами, так как они представляют собой обратную связь с людьми.

Вячеслав Володин победил в Саратовском одномандатном округе с 72,11% голосов на выборах депутатов Госдумы.

«Областная газета» писала, что по итогам трёхдневного голосования, которое проходило с 17 по 19 сентября, «Единая Россия» получила конституционное большинство. Партии отходят 324 мандата в Госдуме. КПРФ получит 57 мандатов, «Справедливая Россия — за правду» - 27, ЛДПР - 21, а «Новые люди» - 13. По одному депутату проходят от Партии Роста, «Родины» и «Гражданской платформы», пять кресел достались самовыдвиженцам.