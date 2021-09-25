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25 сентября 2021, 09:15

Захар Прилепин отказался от кресла в Госдуме РФ

Мандат получит Дмитрий Кузнецов. Фото: пресс-служба Госдумы РФ

Мандат получит Дмитрий Кузнецов. Фото: пресс-служба Госдумы РФ

Сопредседатель партии «Справедливая Россия - За правду» Захар Прилепин отказался от кресла в Госдуме. Он намерен передать мандат победителю выборов по партийным нижегородским спискам Дмитрию Кузнецову.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Захара Прилепина. «Действительно, в кратчайшие сроки после получения мандата депутата Государственной думы Захар Прилепин намерен передать его Дмитрию Кузнецову, который возглавлял нижегородскую региональную группу», - сказала пресс-секретарь политика Елизавета Кондакова.

По её словам, Захар Прилепин останется на постах сопредседателя партии и главы ее палаты депутатов. При этом писатель и политик имеет желание получить образование в так называемой «школе губернаторов», которое займёт 7-8 месяцев. Также заявлено, что Захар Прилепин готов возглавить один из регионов.

Как писала «Областная газета», ЦИК России подвела итоги выборов депутатов Госдумы восьмого созыва. «Единая Россия» получила в нижней палате парламента 324 места - это 72% от общего числа мандатов.

Сюжет

Выборы - 2021
Свердловчане выбирают представителей от региона в Госдуме, депутатов Законодательного собрания и ряда муниципалитетов.

Областная газета Свердловской области

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