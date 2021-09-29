Владимир Путин посоветовал Реджепу Эрдогану ревакцинироваться "Спутником V"

Президент Турции поделился, что в последний раз он прививался вакциной Pfizer-BioNTech. Фото: пресс-служба Кремля.

Президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, провели очные переговоры в Сочи, которые длились три часа. В ходе встречи российский лидер предложил турецкому коллеге при следующей ревакцинации воспользоваться "Спутником V".

Лидеры стран обсудили экономическую повестку, международные отношения и взаимодействие по ситуации в Сирии и Ливии. Также Владимир Путин поблагодарил Реджепа Эрдогана за позицию по "Турецкому потоку", благодаря которому на европейском газовом рынке Анкара чувствует себя уверенно. В свою очередь, лидер Турции поднял тему строительства первой в стране АЭС "Аккую" - совместного проекта России и Турции. По словам Эрдогана, электростанция может быть введена в эксплуатацию уже в 2022 году.

По завершению переговоров лидеры стран поговорили о том, какие коррективы коронавирус вносит в рабочий процесс. Президент России напомнил, что сегодня он вышел с двухнедельной самоизоляции, на которой он был вынужден оставаться после выявления в его окружении заражённого ковидом.

"У меня реальный эксперимент практически получился. На себе провел. Три десятка человек вокруг меня заболели. Поздно ревакцинировались. <...> Несмотря на то, что я провел день с инфицированным человеком, я не заболел", - передаёт слова Президента пресс-служба Кремля.

Владимир Путин пояснил, что речь идёт об адъютанте, который получил положительный результат теста на коронавирус. Он также посоветовал Реджепу Эрдогану при следующей ревакцинации отдать предпочтение "Спутнику V". Президент Турции поделился, что в последний раз он прививался вакциной Pfizer-BioNTech.

Лидеры стран поблагодарили друг друга за встречу и условились поддерживать контакт.