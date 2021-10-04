Михаил Мишустин поручил Игорю Артемьеву подключиться к реализации союзных программ России и Белоруссии

Михаил Мишустин встретился с Игорем Артемьевым Фото: сайт кабмина.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил своему помощнику Игорю Артемьеву подключиться к реализации союзных программ России и Белоруссии. Ранее Совет Министров Союзного государства одобрил пакет интеграционных документов.

Среди них 28 союзных программ. Документы охватывают все основные направления взаимодействия (в том числе общие правила конкуренции, единый транспортный рынок, интеграция систем прослеживаемости, маркировки), которые, по словам премьер-министра, хорошо знакомы бывшему главе Федеральной антимонопольной службы Игорю Артемьеву.

"Тут важно взаимодействие российских министерств и ведомств по вопросам интеграционных процессов и реализации союзных программ. Сейчас для этого есть все предпосылки. Мы активнейшим образом взаимодействуем с коллегами", – передаёт слова Михаила Мишустина пресс-служба кабмина.

Предполагается, что углубление интеграции станет серьёзным шагом на пути создания единого экономического пространства в Союзном государстве.

Как отметил председатель Правительства России, белорусские коллеги уже ждут Игоря Артемьева, чтобы обсудить имплементацию всех союзных программ.

"Пакет документов по российско-белорусской интеграции уже направлен на утверждение Высшего Государственного Совета Союзного государства. Наши президенты в ближайшее время будут его утверждать. И я попрошу вас информировать и меня, и коллег по правительству об этой работе – буквально в онлайн-режиме", – подытожил премьер-министр.

Напомним, экс-глава ФАС стал помощником председателя Правительства РФ в прошлом году.