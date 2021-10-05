Министр финансов России Антон Силуанов ушёл на самоизоляцию

Антон силуанов занимает пост министра финансов России. Фото: пресс-служба Кремля

Ещё один высокопоставленный государственный чиновник ушёл на самоизоляцию. Это министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов.

Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает "Российская газета". Он принимает участие в парламентских слушаниях о параметрах проекта федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в онлайн-режиме.

"Мы, конечно, не могли провести парламентские слушания без министра финансов, но Антон Германович сейчас находится на изоляции. Мы вас приветствуем, благодарим, что вы с нами. Желаем вам как можно быстрее поправиться, выйти из режима изоляции", - цитирует издание председателя Совфеда Валентину Матвиенко.

Напомним, ранее, 14 сентября, Владимир Путин также ушёл на самоизоляцию. В его окружении были выявлены случаи коронавируса. Позднее сам Владимир Путин пояснил, что в его окружении ковид подхватили сотрудники службы безопасности и пресс-службы Кремля. Тогда президент подчёркивал, что нужно не забывать вовремя ревакцинироваться. 29 сентября он вышел с самоизоляции.