Новый премьер-министр Японии по телефону поздравил Владимира Путина с днём рождения

Президента России Владимира Путина поздравили с днём рождения главы многих государств. В список вошёл недавно назначенный премьер-министр Японии Фумио Кисида.
Он позвонил ему по телефону, сообщает пресс-служба Кремля. Также это средство связи выбрали:
- Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев,
- Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян,
- Президент Республики Белоруссия Александр Лукашенко,
- Премьер-министр Государства Израиль Нафтали Беннет,
- Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев,
- первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев,
- Президент Киргизской Республики Садыр Жапаров,
- Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон,
- Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган,
- Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов,
- Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев.
В ходе телефонных разговоров с каждым из лидеров Владимир Путин ещё успел обсудить вопросы развития двусторонних отношений, а также актуальные международные проблемы. Глава КНДР Си Цзиньпинотправил Президенту России поздравительную телеграмму.
Напомним, сегодня Владимиру Путину исполняется 69 лет.