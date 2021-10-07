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7 октября 2021, 18:25

Новый премьер-министр Японии по телефону поздравил Владимира Путина с днём рождения

Путин

Владимир Путин отмечает день рождения. Фото: пресс-служба Кремля

Президента России Владимира Путина поздравили с днём рождения главы многих государств. В список вошёл недавно назначенный премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Он позвонил ему по телефону, сообщает пресс-служба Кремля. Также это средство связи выбрали:

  • Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев,
  • Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян,
  • Президент Республики Белоруссия Александр Лукашенко,
  • Премьер-министр Государства Израиль Нафтали Беннет,
  • Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев,
  • первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев,
  • Президент Киргизской Республики Садыр Жапаров,
  • Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон,
  • Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган,
  • Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов,
  • Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев.

В ходе телефонных разговоров с каждым из лидеров Владимир Путин ещё успел обсудить вопросы развития двусторонних отношений, а также актуальные международные проблемы. Глава КНДР Си Цзиньпинотправил Президенту России поздравительную телеграмму.

Напомним, сегодня Владимиру Путину исполняется 69 лет.

Областная газета Свердловской области

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