Новый премьер-министр Японии по телефону поздравил Владимира Путина с днём рождения

Владимир Путин отмечает день рождения. Фото: пресс-служба Кремля

Президента России Владимира Путина поздравили с днём рождения главы многих государств. В список вошёл недавно назначенный премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Он позвонил ему по телефону, сообщает пресс-служба Кремля. Также это средство связи выбрали:

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев,

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян,

Президент Республики Белоруссия Александр Лукашенко,

Премьер-министр Государства Израиль Нафтали Беннет,

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев,

первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев,

Президент Киргизской Республики Садыр Жапаров,

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон,

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган,

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов,

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев.

В ходе телефонных разговоров с каждым из лидеров Владимир Путин ещё успел обсудить вопросы развития двусторонних отношений, а также актуальные международные проблемы. Глава КНДР Си Цзиньпинотправил Президенту России поздравительную телеграмму.

Напомним, сегодня Владимиру Путину исполняется 69 лет.