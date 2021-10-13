Наталья Поклонская назначена российским послом в Кабо-Верде

Ранее Наталья Поклонская была прокурором Крыма. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин подписал указ "О Чрезвычайном и Полномочном После Российской Федерации в Республике Кабо-Верде". Им назначена Наталья Поклонская.

Подписанный указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Она стала третьей действующей женщиной-послом России. Сейчас в Индонезии российские интересы представляет Людмила Воробьёва, в Болгарии - Элеонора Митрофанова.

Кабо-Верде - это маленькая страна на островах Зелёного Мыса у западного побережья Африки.

Ранее Наталья Поклонская была прокурором Республики Крым и депутатом Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва. В 2017 году она приезжала в Екатеринбург на крестный ход до Ганиной Ямы.