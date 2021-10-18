В суперфинал конкурса «Лидеры России» прошли шесть свердловчан

Средний возраст финалистов конкурса «Лидеры России» в УрФО составил 37 лет. Самому молодому участнику - 23 года. Фото: Галина Соловьёва

В Екатеринбурге завершился финал конкурса «Лидеры России» для участников из Уральского федерального округа в двух треках – «Государственное управление» и «Бизнес и промышленность». Стали известны имена победителей, которые прошли в суперфинал.

И заместитель мэра, и школьная учительница

В МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» съехались 267 финалистов из шести уральских регионов. Больше всего участников – 103 человека – представляли Свердловскую область. Среди претендентов на победу в треке «Бизнес и промышленность» оказались как работники крупных промышленных предприятий, так и самозанятые. В финал трека «Государственное управление» наряду с сотрудниками аппарата губернатора Свердловской области и правительства региона, областного министерства образования и молодёжной политики, представителями администраций муниципалитетов, в том числе заместителем главы Екатеринбурга Алексеем Бубновым, попала учительница.

Людмила Лукоянова ведёт уроки истории и обществознания, экономики и права в ревдинской гимназии №25. В конкурсе она участвует уже в третий раз. Раньше женщина работала на должности замначальника отдела образования Арамильского городского округа, была директором некоммерческой организации, поэтому и решила испытать свои силы на конкурсе.

– Мне интересна возможность пройти обучение. Если бы я получила этот грант (победители конкурса получают грант в размере 1 млн рублей на обучение. – прим. ред.), я продолжила бы развиваться в сфере государственного и муниципального управления, – делится Людмила Лукоянова.

Что конкурсанты спрашивали у полпреда Президента?

В день официального открытия конкурса его площадку посетил полномочный представитель Президента РФ в УрФО Владимир Якушев. Он целый час общался с участниками. За это время конкурсанты успели задать ему около 15 вопросов. Финалисты просили полпреда назвать критерии, которыми он руководствуется при подборе команды (Владимир Якушев ответил, что обращает внимание на профессионализм и коммуникабельность людей) и дать совет себе 20-летнему («много и упорно работать»).

Также конкурсантов тревожил вопрос о том, будет ли на Урале реализовываться молодёжная политика, курс на которую взял бывший полномочный представитель Президента в УрФО Николай Цуканов. Учитывая, что среди финалистов немало тех, кому ещё не исполнилось 35 лет, вопрос вполне понятный. Владимир Якушев заверил: «У меня на нашу молодёжь большие планы».

В суперфинале – 20 уральцев

В этом году региональные финалы проходили четыре дня. Конкурсанты демонстрировали свои управленческие навыки, в командах решали задачи из реальной практики руководителей, прослушали несколько лекций, на коммуникационной сессии предлагали идеи для повышения производительности труда на производстве.

По итогам всех испытаний победителями конкурса в двух треках стали 20 человек. Шестеро из них – свердловчане. Это Павел Домрачев (ООО «Леспром» и ООО «Энергошаля»), Евгения Кривоногова (ООО «Уральские локомотивы»), Дмитрий Кузнецов (ООО «УГМК-Телеком»), Ольга Кузьменко (Уральский банк ПАО Сбербанк), Вадим Миронов (АО «Уралэлектромедь») из трека «Бизнес и промышленность», а также Лев Аристов (Региональный центр развития физической культуры и спорта Свердловской области) из трека «Государственное управление».

Все они в проходят в суперфинал конкурса, который состоится в следующем году. Они смогут поработать с наставниками из числа известных государственных и общественно-политических деятелей, сильнейших управленцев в области бизнеса и промышленности и, естественно, побороться за грант в 1 млн рублей.

В тему Конкурс «Лидеры России» проводится уже в четвёртый раз. В этом году вместо общего направления появилось 8 отраслевых треков: «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Наука», «Культура», «Здравоохранение», «Информационные технологии», «Международный» и «Студенты».

За час встречи с Владимиром Якушевым конкурсанты успели задать ему около 15 вопросов. Фото: Галина Соловьёва

Финалистов волновали, в частности, вопросы молодёжной политики и демографии. Фото: Галина Соловьёва

Конкурс «Лидеры России» даёт участникам возможность налаживания контактов. Фото: Галина Соловьёва

Людмила Лукоянова считает, что полученные на конкурсе знания и навыки сможет передать своим ученикам. Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва