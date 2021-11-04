Президент России возложил цветы к мемориалу в Севастополе

Владимир Путин также примет участие в заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин находится с рабочей поездкой на Крымском полуострове. Глава государства возложил цветы к мемориалу, посвящённому окончанию Гражданской войны.

Далее у Президента РФ запланирована встреча с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.

Кроме того, сегодня Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства. Оно состоится в формате видеоконференции. В частности планируется утвердить пакет важных интеграционных документов. Об этом ранее сообщала пресс-служба Кремля.

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