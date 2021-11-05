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Политика
5 ноября 2021, 10:16

Владимир Путин и Александр Лукашенко утвердили 28 союзных программ

Владимир Путин и монитор

Владимир Путин провёл заседание в режиме видео-конференции. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин провёл заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в рамках встречи подписал интеграционный декрет, утверждающий 28 союзных программ с Россией.

Ранее этот документ подписал Владимир Путин. Заседание госсовета Союзного государства проходило по видеосвязи. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Подписанный декрет охватывает 28 союзных отраслевых программ, которые должны унифицировать законодательство России и Белоруссии в различных отраслях экономики, уравнять условия для бизнеса, построить единые финансовые и энергетические рынки и транспортные пространства. Одна из целей - формирование и реализация общей промышленной и сельскохозяйственной политики.

По итогам заседания также был подписаны постановления: 

  • "Об итогах торгово-экономического сотрудничества Республики Беларусь и Российской Федерации за 2020 год и январь – июнь 2021 года",
  • "О Военной доктрине Союзного государства",
  • "О Концепции миграционной политики Союзного государства",
  • "О присуждении Премии Союзного государства в области науки и техники в 2021 году".

Также главы государств подписали резолюцию "О выполнении решений Высшего Государственного Совета Союзного государства".

Областная газета Свердловской области

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