В Екатеринбурге приступил к работе новый генконсул Чехии

В Екатеринбург прибыла и официально вступила в должность Силвия Шимковичова, которая с ноября 2021 года назначена и.о. генерального консула Чехии в уральской столице.
Она уже встретилась с местным представителем МИД России Александром Харловым. В ходе беседы обсуждались сложившиеся тесные связи уральского региона с Чехией как в экономике, так и в культурно-гуманитарной сфере. Также были намечены основные направления, по которым сотрудничество планируется развивать.
"На встрече был сделан акцент на том, что залог успеха развития двусторонних связей – понимание и уважение интересов друг друга", – говорится в сообщении Генерального консульства Чешской Республики в Екатеринбурге.
Досье
Силвия Шимковичова родилась 24 января 1965 года в Гуменне (сегодня Словацкая Республика). В 1986 году окончила юридический факультет Университета Коменского в Братиславе.
С 1992 года работает в Министерстве иностранных дел (сначала Чехословацкой федеративной республики, с 1993 года - Чешской Республики). Работала вице-консулом в Москве (1994-1998 и 2000-2004), вице-консулом в Киеве (2010-2014) и консулом - замгенерального консула в Генеральном консульстве в Санкт-Петербурге. Также недолго работала в посольстве в Гааге (2007), в Загребе и в Риеке (2006), а также в посольстве в Москве (2016).
С ноября 2021 года исполняет обязанности генконсула Чешской Республики в Екатеринбурге.
Имеет дипломатический ранг советника - посланника. Владеет на русским, немецким и английским языками.
Напомним, ранее пост занимал Йозеф Маршичек. В интервью "Областной газете" онрассказывал, как изменилась работа консульства во время карантина, насколько эффективны меры, принимаемые правительством Чешской Республики для предупреждения распространения коронавируса.
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