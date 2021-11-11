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11 ноября 2021, 09:55

В Екатеринбурге приступил к работе новый генконсул Чехии

Новый генконсул Чешской Республики в Екатеринбурге Силвия Шимковичова.

Силвия Шимковичова начала работать в России в начале 1990-х годов в должности вице-консула в Москве. Фото: пресс-служба Генконсульства Чешской Республики в Екатеринбурге.

В Екатеринбург прибыла и официально вступила в должность Силвия Шимковичова, которая с ноября 2021 года назначена и.о. генерального консула Чехии в уральской столице.

Она уже встретилась с местным представителем МИД России Александром Харловым. В ходе беседы обсуждались сложившиеся тесные связи уральского региона с Чехией как в экономике, так и в культурно-гуманитарной сфере. Также были намечены основные направления, по которым сотрудничество планируется развивать.

"На встрече был сделан акцент на том, что залог успеха развития двусторонних связей – понимание и уважение интересов друг друга", – говорится в сообщении Генерального консульства Чешской Республики в Екатеринбурге.

Досье

Силвия Шимковичова родилась 24 января 1965 года в Гуменне (сегодня Словацкая Республика). В 1986 году окончила юридический факультет Университета Коменского в Братиславе.

С 1992 года работает в Министерстве иностранных дел (сначала Чехословацкой федеративной республики, с 1993 года - Чешской Республики). Работала вице-консулом в Москве (1994-1998 и 2000-2004), вице-консулом в Киеве (2010-2014) и консулом - замгенерального консула в Генеральном консульстве в Санкт-Петербурге. Также недолго работала в посольстве в Гааге (2007), в Загребе и в Риеке (2006), а также в посольстве в Москве (2016).

С ноября 2021 года исполняет обязанности генконсула Чешской Республики в Екатеринбурге.

Имеет дипломатический ранг советника - посланника. Владеет на русским, немецким и английским языками.

Напомним, ранее пост занимал Йозеф Маршичек. В интервью "Областной газете" онрассказывал, как изменилась работа консульства во время карантина, насколько эффективны меры, принимаемые правительством Чешской Республики для предупреждения распространения коронавируса.

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Областная газета Свердловской области

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