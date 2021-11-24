Уральский полпред Владимир Якушев ушёл на самоизоляцию

Полпред продолжает работать дистанционно. Фото: Галина Соловьёва.

Полпред Президента России в УрФО Владимир Якушев ушёл на самоизоляцию. В его окружении выявлен случай COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе полпредства. Так уточнили, что "полпред продолжает работать и контролировать выполнение своих поручений дистанционно".

Добавим, 17 ноября Владимир Якушев присутствовал на подписании нового соглашения о сотрудничестве по вопросам улучшения инвестклимата, подготовки кадров и улучшения качества жизни населения. Документ подписали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.