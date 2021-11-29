За выборами в Киргизии следили… уральцы

Фото: Предоставлено Избирательной комиссией Свердловской области

В Кыргызской Республике в минувшее воскресенье прошли выборы депутатов Жогорку Кенеша (Верховного Совета, однопалатного парламента страны). В статусе международных наблюдателей республику посетили председатель Избирательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов и депутат Заксобрания региона Михаил Зубарев. В составе миссии СНГ уральцы работали в городе Кант.

Как рассказал в своих соцсетях Михаил Зубарев, свердловчане побывали на всех 13 избирательных участках, пообщались с председателями и членами участковых комиссий, наблюдателями от партий и кандидатов, участвующих в выборах, и познакомились с мэром города Уланом Майлибашевым. Никаких существенных замечаний на участках зафиксировано не было.

Голосование началось 28 ноября в 8:00 местного времени. Выборы впервые проходили по смешанной системе. За места депутатов боролись 287 кандидатов. 54 мандата разыгрывались по партийным спискам, ещё 36 мест – по одномандатным округам. Все материалы для избирателей были изготовлены на двух языках – киргизском и русском. Использовались два вида КОИБ – один для бюллетеней по одномандатным округам, второй – для бюллетеней по единому округу (по партийным спискам). На участках соблюдались меры санитарно-эпидемиологической безопасности. День голосования официально завершился в 20:00, после чего начался подсчёт голосов.

По результатам обработки данных с 90,66 процента электронных урн, оборудованных автоматическими считывающими устройствами, явка по одномандатным избирательным округам составила 22,54 процента.

Отметим, что проголосовать на выборах можно было и в Екатеринбурге: избирательный участок работал в Генеральном консульстве республики. Голосование в уральской столице прошло без каких-либо нештатных ситуаций.

Напомним, что это – повторные выборы в парламент Киргизии. Результаты предыдущего голосования, прошедшего в октябре, были отменены ЦИК на фоне массовых беспорядков, приведших к отставке президента Сооронбая Жээнбекова.