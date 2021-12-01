Евгений Куйвашев вручил госнаграды 32 свердловчанам

Среди награждённых - руководитель Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня губернатор Евгений Куйвашев вручил государственные награды, награды Президента РФ и награды Свердловской области 32 жителям региона. Церемония проходила в Доме Севастьянова.

По традиции в числе участников церемонии было несколько представителей сферы здравоохранения. Одну из наград присвоили посмертно медсестре Свердловского областного онкодиспансераОльге Аникиной – за самоотверженность при оказании медицинской помощи. Орден Пирогова глава региона передал её дочери Веронике Вознесенских.

Фото: Алексей Кунилов

Знаков отличия «За заслуги перед Свердловской областью» удостоены 15 человек. Среди них – два региональных министра. Глава министерства здравоохранения региона Андрей Карлов и руководитель министерства международных и внешнеэкономических связей области Василий Козлов награждены «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.

Фото: Алексей Кунилов

Знаком отличия II степени отмечена Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Фото: Алексей Кунилов

А также - руководитель Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских и директор Уральского института регионального законодательства Николай Воронин.