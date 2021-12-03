Уральский полпред встретился в Миассе с куртором в УрФО Юрием Борисовым

Владимир Якушев и Юрий Борисов познакомились с особенностями производства. Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента РФ в УрФО.

Сегодня, 3 декабря, полномочный представитель Президента России в УрФО Владимир Якушев совершил рабочую поездку в челябинский Миасс. Там он встретился с заместителем председателя Правительства РФ, куратором Уральского федерального округа Юрием Борисовым.

Вместе с вице-премьером и губернатором Челябинской области Алексеем Текслером уральский полпред осмотрел главный конвейер АО "Автомобильный завод "Урал".

Как сообщается на сайте полномочного представителя Президента РФ в УрФО, гендиректор предприятия Павел Яковлев рассказал гостям об основных показателях производства и перспективах развития. Он отметил, что в настоящее время на площадках автозавода применяются несколько передовых технологий. В частности, внедрены система бережливого производства, инструмент контроля качества CSA ("Аудит готового автомобиля глазами потребителя"), система "Ворота качества". Используемая автоматизированная ERP-система управления предприятием Infor ERP LN 6 позволяет автоматизировать все производственные процессы и в режиме онлайн определять затраты фактической себестоимости продукции.

Уральский полпред и Юрий Борисов познакомились с экспонатами выставки автомобильной техники. Экспозиция разместилась в главном корпусе предприятия. Затем прошла церемония вручения государственных наград передовикам автозавода, приуроченная к 80-летию завода “Урал”.

Кстати, сегодня "Областная газета" писала о том, что Полпред Президента РФ в УрФО Владимир Якушев вышел с самоизоляции. В начале осени мы также сообщали о том, что Юрий Борисов провёл первое совещание с уральскими губернаторами в статусе куратура УрФО.