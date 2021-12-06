Переговоры Президента РФ и премьер-министра Индии длились 3,5 часа

Лидеры на протяжении 3,5 часов обсуждались борьбу с терроризмом, пандемию коронавируса и вопросы сотрудничества стран по различным направлениям. Фото: пресс-служба Кремля.

В Индии завершились переговоры Президента России Владимира Путина и индийского премьер-министра Нарендры Моди. Лидеры на протяжении 3,5 часов обсуждались борьбу с терроризмом, пандемию коронавируса и вопросы сотрудничества стран по различным направлениям.

Как сообщается на сайте Кремля, Президент РФ и премьер-министр Индии также обсуждали ситуацию в Афганистане, совместную работу в рамках G20, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС. Подчеркнём, что это была первая с 2019 года личная встреча Владимира Путина и Нарендры Моди.

Российский лидер высоко оценил сотрудничество стран в сферах энергетики, экономики, космоса, высоких технологий и инвестиционной сфере, а также назвал Индию "великой державой".

"Мы относимся к Индии как к великой державе с дружественным нам народом и с замечательной предысторией наших отношений. Отношения между нашими странами развиваются, устремлены в будущее", - сказал Президент РФ.

Кроме того, Владимир Путин отметил, что Россия намерена продолжать развивать военное сотрудничество с Индией. К слову, сегодня, 6 декабря, в Нью-Дели кабмины России и Индии подписали соглашение о реализации программы военно-технического сотрудничества на 2021-2030 годы. Документ, в частности, подразумевает вопросы разработки и поставок оружия и военной техники.

В свою очередь Нарендра Моди заявил, что пандемия COVID-19 не остановила темпы развития двух государств. Премьер-министр Индии дал высокую оценку совместной борьбе с коронавирусом, включая оказание гуманитарной помощи индийскому населению и испытания вакцин.