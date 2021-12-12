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12 декабря 2021, 12:05

Владимир Путин рассказал, что в 90-е ему приходилось подрабатывать частным извозом

Владимир Путин

Фильм выйдет в эфир в 22:40. Фото: пресс-служба Кремля

В лихие 90-е Президенту России Владимиру Путину приходилось подрабатывать частным извозом. Об этом он рассказал при съёмках документального фильма "Россия. Новейшая история" (12+).

Анонс выхода данной киноработы на экраны опубликовал телеканал "Россия 24". Сам фильм можно будет увидеть уже сегодня в 22:40 на "России 1".

"Иногда приходилось подрабатывать и извозом. Неприятно об этом говорить, но, к сожалению, и это тоже было", - сказал глава государства.

Кстати, в одном из кадров фильма можно будет увидеть "Областную газету". Напомним, наше издание появилось 8 марта 1990 года. Правда, сперва оно носило другое название – "За власть Советов!".

Фото: кадр из репортажа телеканала "Россия 24"

Областная газета Свердловской области

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