Владимир Путин рассказал, что в 90-е ему приходилось подрабатывать частным извозом

Фильм выйдет в эфир в 22:40. Фото: пресс-служба Кремля

В лихие 90-е Президенту России Владимиру Путину приходилось подрабатывать частным извозом. Об этом он рассказал при съёмках документального фильма "Россия. Новейшая история" (12+).

Анонс выхода данной киноработы на экраны опубликовал телеканал "Россия 24". Сам фильм можно будет увидеть уже сегодня в 22:40 на "России 1".

"Иногда приходилось подрабатывать и извозом. Неприятно об этом говорить, но, к сожалению, и это тоже было", - сказал глава государства.

Кстати, в одном из кадров фильма можно будет увидеть "Областную газету". Напомним, наше издание появилось 8 марта 1990 года. Правда, сперва оно носило другое название – "За власть Советов!".