Депутатам QR не написан. Госдума отложила принятие «транспортного» кода

Один из двух резонансных законопроектов о QR-кодах, находившихся на рассмотрении Госдумы, отправлен на доработку. Как заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав ВОЛОДИН: «Снятие законопроекта – результат диалога Госдумы с правительством на основе учёта мнений регионов и обращений граждан». Второй законопроект – о QR-кодах в общественных местах – будет рассмотрен по графику, 16 декабря. При рассмотрении учтут предложения свердловских депутатов.

Действовать аккуратно

В минувший четверг о законопроектах на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека высказался Президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что опрометчивые решения недопустимы: «Ограничения прав и свобод в этом болезненном для граждан вопросе должны быть минимизированы, но и борьбе с эпидемией нельзя мешать».

В выходные Вячеслав Володин в соцсетях сообщил о решении снять с рассмотрения законопроект о проверке QR-кодов в поездах и самолётах: «Необходимо изучить самым внимательным образом, готова ли транспортная система для того, чтобы не ограничить права людей. Действовать очень аккуратно, взвешенно, не создавать дополнительных проблем для наших граждан».

В Минтрансе РФ отметили, что решение о снятии законопроекта о введении QR-кодов на транспорте было совместным решением Госдумы и ведомства. Работа над законопроектом будет продолжена комитетом по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры с участием бизнеса.

Окончательное решение об отправке законопроекта на доработку Совет Госдумы принял в понедельник вечером.

При этом проект второго закона – о QR-кодах в общественных местах – всё-таки будет рассмотрен. 13 декабря, его на своих заседаниях обсудили фракции Государственной думы. На момент сдачи номера было известно, что фракция «Единой России» поддержала законопроект о QR-кодах в общественных местах при условии его глубокой доработки.

Свердловчан услышали

Ранее оба федеральных законопроекта рассматривались на уровне законодательных органов власти субъектов РФ. Большинство региональных парламентов выступили за принятие закона о QR-кодах в общественных местах, но отправили федеральным коллегам предложения по его доработке.

Свои предложения высказали и депутаты Законодательного собрания Свердловской области. Это:

предусмотреть возможность получения QR-кодов людьми с антителами, переболевшими коронавирусом без обращения в больницу;

предусмотреть возможность получения QR-кода при вакцинации иностранными вакцинами;

предусмотреть возможность получения QR-кодов при отсутствии регистрации на Госуслугах (чтобы не создавать очереди в МФЦ);

установить порядок срока действия QR-кода;

установить перечень противопоказаний к вакцинации;

уточнить порядок уведомления граждан о результатах исследований.

По-видимому, послание свердловских депутатов дошло до адресатов. В Государственной думе законопроекты обсуждались внутри фракций. Так, вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая на заседании фракции «Единая Россия» в Госдуме, заявила, что россияне с антителами будут приравниваться к переболевшим коронавирусом гражданам – они получат сертификаты переболевших на полгода.

При этом, по словам вице-премьера, с 2022 года сертификат на 12 месяцев смогут получить граждане, имеющие и антитела, и отрицательный результат ПЦР-теста. А россияне с медотводом от прививки, по проекту закона о QR-кодах, будут допускаться в общественные места по отрицательному ПЦР-тесту.

Также вице-премьер РФ Татьяна Голикова, представляя законопроект по введению QR-кодов, заявила, что об ограничении прав граждан речи не идёт:

– Речь идёт о порядке оказания услуг, когда идёт сильный эпидемиологический подъём и при этом надо сохранить жизнь в регионе, функционирование всех систем и помимо всего прочего добиться снижения заболеваемости.

В свою очередь, Минздрав России в ближайшее время должен представить в правительство перечень противопоказаний к вакцинации от коронавируса для получения медотвода. Приказ о перечне противопоказаний будет доведён до всех медицинских организаций, которые осуществляют вакцинацию.

Отметим также, что законопроект о QR-кодах на транспорте свердловское Заксобрание не рассматривало.

МНЕНИЯ Людмила БАБУШКИНА, председатель Заксобрания: – Законопроект о QR-кодах на транспорте мы не рассматривали, потому что считаем его сырым и неподготовленным. Законопроект, который касается QR-кодов в общественных местах, мы действительно поддержали, но внесли ряд своих предложений. В частности, нужно решить вопрос о предоставлении QR-кода тем, кто переболел бессимптомно, если у них есть антитела. Нужно чётко выдавать документы тем, у кого есть медотводы. Решить вопрос о предоставлении QR-кода тем, кто привит иностранными вакцинами. Наш регион ведёт активную международную деятельность, к нам приезжает много иностранных гостей, и эти граждане тоже должны иметь доступ в учреждения и организации. Много пенсионеров не имеют регистрацию на госуслугах и даже если они вакцинировались, то подолгу не могут получить QR-код. Мы предложили механизм работы с ветеранами: предоставление им документа, если они не зарегистрированы на госуслугах. Для нас важно, чтобы эти условия при принятии закона были соблюдены. Обычно депутаты Госдумы прислушиваются к мнению регионов. Надеюсь, что это случится в очередной раз. Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, Уполномоченный по правам человека в Свердловской области: – Я категорически против QR-кодов на общественном транспорте. Мы бы с ними не справились. Но думаю, что отозвали законопроект не поэтому, а потому что ситуация с заболеваемостью пошла на спад. Удивило, что предложения свердловчан услышали. Но и наши депутаты подошли к вопросу ответственно – высказали своё мнение, выслушали людей, которые выступают против QR-кодов. В итоге вынесли общее решение, в котором отметили, что QR-код – очень непростая вещь, и использовать его нужно только в крайнем случае и при соблюдении целого ряда условий. Кирилл СКУРАТОВ, первый заместитель гендиректора компании «Уральские авиалинии»: – Это хорошо, что проект по QR-кодам на транспорте доработают и будет рабочая версия. В целом то, что уже сейчас предлагается, это нормальный проект, с которым можно работать. Я считаю, что с точки зрения безопасности важно допускать в самолет по QR-коду. Но сделать это удобным для пассажира. У нас с технической стороны всё готово для запуска системы проверки. Она уже прошла успешное тестирование. Важно то, что для пассажира эта процедура будет абсолютно незаметной. Все проверки будут полностью автоматическими и показывать результат за доли секунды. Никакого дополнительного контроля пассажиров не потребуется.