37 свердловчан получили Госнаграды

В числе награждённых – актриса Свердловского академического театра драмы Марина Савинова. Фото: Павел Ворожцов

Евгений КУЙВАШЕВ вручил выдающимся уральцам государственные награды России, Президента страны и Свердловской области. Церемония прошла вчера в колонном зале Дома Севастьянова. В списке награждённых – 37 свердловчан. Из рук главы региона знаки отличия получили медицинские работники, учёные, преподаватели, деятели культуры, спорта и два свердловских министра.

В Год медицинского работника в Свердловской области особое внимание уделено врачам. Орден Почёта вручён заведующему кафедрой Уральского государственного медицинского университета, профессору Сергею Коротких. Орден Пирогова за большой вклад в борьбу с пандемией новой коронавирусной инфекции – заведующему подстанцией скорой помощи в Екатеринбурге Сергею Меринову. Врач клинико-диагностического центра «Охрана здоровья матери и ребёнка» Наталья Никитина удостоена звания «Заслуженный врач Российской Федерации».

Сразу восемь представителей Первоуральского новотрубного завода удостоены медали ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, ещё один сотрудник получил звание «Заслуженный металлург Российской Федерации».

Министру промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонину и министру транспорта и дорожного хозяйства региона Василию Старкову вручены медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

– Для меня честь вручить вам государственные награды России и знаки отличия Свердловской области. Вы все – настоящие герои. Вы не просто любите и умеете работать, вы делаете это мастерски, творчески, с нацеленностью на высокий результат, – сказал Евгений Куйвашев.

В числе награждённых – актриса Свердловского академического театра драмы Марина Савинова. В августе 2021 года Президент России Владимир Путин присвоил ей звание «Заслуженный артист Российской Федерации». Актриса служит в свердловской драме уже 35 лет – с 1986 года. В её репертуарном листе более 70 ролей.