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17 января 2022, 12:48

Полпред Президента РФ в УрФО обратился к уральцам по случаю 88-летия Свердловской области

Герб Свердловской области

Полпред отметил, что Средний Урал — промышленная мощь России и двигатель отечественной экономики. Фото: с сайта полпредства Президента РФ в УрФО

Полпред Президента РФ в УрФО Владимир Якушев поздравил уральцев с Днём образования Свердловской области. Он отмечается сегодня, 17 января. Области исполнилось 88 лет.

Владимир Якушев обратился ко всем жителям Свердловской области, пожелав им "всего самого доброго и светлого, благополучия, счастья и крепкого здоровья". Полпред отметил, что Средний Урал — промышленная мощь России и двигатель отечественной экономики.

"Это сильная научная и образовательная школа. Развитая медицина, культура, искусство и спорт. Доступные социальные услуги. Высокие темпы жилищного строительства и благоустройства. За каждым успехом региона стоят жители. Люди волевые, трудолюбивые и нацеленные на результат. Вы вкладываете силы и душу в развитие родных мест. И область хорошеет на глазах. Пусть дела спорятся, а энергия не иссякает", — говорится в поздравлении Владимира Якушева, опубликованном на сайте полпредства.

Справка

Свердловская область образована 17 января 1934 года, административный центр — Екатеринбург. Площадь региона составляет более 194  кв. километров. На 1 января 2021 года численность населения Свердловской области достигала 4 млн 292 тыс. человек.

Областная газета Свердловской области

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