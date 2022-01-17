Полпред Президента РФ в УрФО обратился к уральцам по случаю 88-летия Свердловской области

Полпред отметил, что Средний Урал — промышленная мощь России и двигатель отечественной экономики. Фото: с сайта полпредства Президента РФ в УрФО

Полпред Президента РФ в УрФО Владимир Якушев поздравил уральцев с Днём образования Свердловской области. Он отмечается сегодня, 17 января. Области исполнилось 88 лет.

Владимир Якушев обратился ко всем жителям Свердловской области, пожелав им "всего самого доброго и светлого, благополучия, счастья и крепкого здоровья". Полпред отметил, что Средний Урал — промышленная мощь России и двигатель отечественной экономики.

"Это сильная научная и образовательная школа. Развитая медицина, культура, искусство и спорт. Доступные социальные услуги. Высокие темпы жилищного строительства и благоустройства. За каждым успехом региона стоят жители. Люди волевые, трудолюбивые и нацеленные на результат. Вы вкладываете силы и душу в развитие родных мест. И область хорошеет на глазах. Пусть дела спорятся, а энергия не иссякает", — говорится в поздравлении Владимира Якушева, опубликованном на сайте полпредства.