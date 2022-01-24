«Единую Россию» усилили Евгением Куйвашевым

Участники XXXVIII отчётно-выборной партийной конференции избрали Евгения Куйвашева секретарём свердловского отделения партии «Единая Россия». Фото: Павел Ворожцов

Её делегаты утвердили губернатора Евгения КУЙВАШЕВА секретарём Свердловского реготделения партии большинством голосов. По Уставу голосование проходило тайно и на альтернативной основе. Вторым кандидатом на должность стал глава Нижнего Тагила Владислав ПИНАЕВ. За первую кандидатуру партийцы отдали 163 голоса, за вторую — 2 голоса.

В своем выступлении Евгений Куйвашев определил новые задачи «Единой России» на региональном уровне, при этом сравнив партийцев с марафонцами. «Сегодня наша задача, задача партии — двигаться дальше, постоянно повышать планку, добиваться новых результатов и обеспечивать рост социально-экономического благополучия городов, региона и всей страны. Нас можно сравнить со спортсменами-марафонцами, у которых в последний момент гонки открывается второе дыхание. И я в команде готов бежать марафонскую дистанцию вместе с вами», — высказался избранный глава регионального отделения «ЕР». «Мы с вами вместе будем реальными делами усиливать авторитет нашей партии. Обещаю, мы это будем делать настойчиво и обещаю, мы добьёмся всех поставленных партией задач».

Напомним, 3 декабря 2021 года Евгений Куйвашев был назначен временно исполняющим обязанности секретаря регионального отделения «Единой России». Решение об этом было принято по итогам третьего этапа XX съезда «Единой России».

Глава свердловского регионального отделения «ЕР» сменился впервые за 12 лет: с 2009 года эту должность занимал Виктор Шептий, первый заместитель председателя Законодательного собрания региона. «Решение об избрании Евгения Владимировича секретарём регионального отделения совершенно точно укрепит позиции «Единой России» в Свердловской области и скажется и на политических результатах. Я в этом абсолютно не сомневаюсь», – отметил после голосования Виктор Шептий.

Председатель Заксобрания Свердловской области и член президиума регионального политсовета партии Людмила Бабушкина уверена, что избрание Евгения Куйвашева поможет в решении важных для региона задач. «Я, конечно, уверена, что Евгений Владимирович ещё больше сплотит и депутатов Законодательного собрания – единороссов, и, собственно, членов партии, а у нас почти 49 тысяч членов партии «Единая Россия», а также поможет в решении тех задач, которые ставит перед нами президент нашей страны, лидер партии, и которые мы ставим здесь, в регионе», – считает спикер парламента.

Между тем эксперты сходятся во мнении, что избрание губернатора секретарём Свердловского регионального отделения стало вполне ожидаемым. «Дело в том, что «Единая Россия» обладает парламентским большинством не только на уровне региона, но и во всех муниципалитетах области. То есть практически Евгений Куйвашев взял на себя ответственность за полное состояние дел во всём регионе. И теперь она персонолизирована лично в нём», – прокомментировал итоги партконференции директор Центра европейско-азиатских исследований, политолог Андрей Русаков.

В свою очередь директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов, политолог Анатолий Гагарин не сомневается, что избрание губернатора секретарём свердловского отделения партии пойдёт жителям региона на пользу: «Надо сказать, что это было ожидаемое назначение, и каких-то сомнений не было, что это произойдёт именно так. Это прежде всего, безусловно, усилит сами позиции партии. С другой стороны, мы понимаем, что здесь, скажем так, выполнение тех проектов, планов и программ, которые есть в «Единой России», будет подкреплено участием руководителей администраций как региональной, так и муниципальных, участием в реализации этих проектов. Поэтому в данном случае население от этого только выиграет. Программы, которые намечены «Единой Россией», я думаю, будут иметь ещё больший процент выполнения и реализации».

На полях XXXVIII отчётно-выборной партийной конференции также избрали 4 заместителей секретаря свердловского отделения партии «Единая Россия»:

– первый замсекретаря – Виктор Шептий (также первый зампредседателя свердловского Заксобрания),

– первый замсекретаря – Алексей Орлов (мэр Екатеринбурга),

– замсекретаря – руководитель регионального исполкома – Дмитрий Жуков (депутат Заксобрания),

– замсекретаря по работе со сторонниками – Сергей Карякин (депутат Заксобрания, уральский гонщик).

Добавим, что на партконференции делегаты избрали новый состав регионального политсовета, его президиум, а также состав региональной контрольной комиссии.