Михаил Мишустин назначил Алексея Дружинина новым главой Росжелдора

Распоряжение о назначении нового руководителя Росжелдор подписал Михаил Мишустин. Фото: пресс-служба Правительства РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил нового руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор). Им стал Алексей Дружинин.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Правительства РФ. По данным пресс-службы кабмина, ранее Алексей Дружинин работал исполнительным директором некоммерческого партнёрства, а позже — саморегулируемой организации "Союз участников рынка услуг операторов железнодорожного подвижного состава".

Досье Алексей Дружинин родился в 1973 году. Окончил Московскую государственную юридическую академию. Имеет опыт госслужбы. В 2004–2005 годах занимал должность начальника правового управления Росжелдора. Позже перешёл в Министерство транспорта. Последние несколько лет работал в СРО "Союз операторов железнодорожного транспорта". Является действительным государственным советником второго класса. Имеет медаль "За развитие железных дорог" и нагрудный знак "Почётный железнодорожник".

Фото: документ

Добавим, предыдущий глава Росжелдора Игорь Коваль освобождён от должности в конце 2021 года. Причиной стал переход на другую работу.