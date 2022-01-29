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29 января 2022, 16:27

Михаил Мишустин назначил Алексея Дружинина новым главой Росжелдора

Михаил Мишустин

Распоряжение о назначении нового руководителя Росжелдор подписал Михаил Мишустин. Фото: пресс-служба Правительства РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил нового руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор). Им стал Алексей Дружинин.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Правительства РФ. По данным пресс-службы кабмина, ранее Алексей Дружинин работал исполнительным директором некоммерческого партнёрства, а позже — саморегулируемой организации "Союз участников рынка услуг операторов железнодорожного подвижного состава".

Досье

Алексей Дружинин родился в 1973 году. Окончил Московскую государственную юридическую академию. Имеет опыт госслужбы.

В 2004–2005 годах занимал должность начальника правового управления Росжелдора. Позже перешёл в Министерство транспорта. Последние несколько лет работал в СРО "Союз операторов железнодорожного транспорта".

Является действительным государственным советником второго класса. Имеет медаль "За развитие железных дорог" и нагрудный знак "Почётный железнодорожник".

Фото: документ

Добавим, предыдущий глава Росжелдора Игорь Коваль освобождён от должности в конце 2021 года. Причиной стал переход на другую работу.

Справка

Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор) создано 9 марта 2004 года указом Президента России № 314 на базе упразднённого Министерства путей сообщения РФ. Агентство оказывает госуслуги и управляет имуществом в сфере железнодорожного транспорта.

Областная газета Свердловской области

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