Михаил Мишустин назначил Алексея Дружинина новым главой Росжелдора

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил нового руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор). Им стал Алексей Дружинин.
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Правительства РФ. По данным пресс-службы кабмина, ранее Алексей Дружинин работал исполнительным директором некоммерческого партнёрства, а позже — саморегулируемой организации "Союз участников рынка услуг операторов железнодорожного подвижного состава".
Досье
Алексей Дружинин родился в 1973 году. Окончил Московскую государственную юридическую академию. Имеет опыт госслужбы.
В 2004–2005 годах занимал должность начальника правового управления Росжелдора. Позже перешёл в Министерство транспорта. Последние несколько лет работал в СРО "Союз операторов железнодорожного транспорта".
Является действительным государственным советником второго класса. Имеет медаль "За развитие железных дорог" и нагрудный знак "Почётный железнодорожник".
Добавим, предыдущий глава Росжелдора Игорь Коваль освобождён от должности в конце 2021 года. Причиной стал переход на другую работу.
Справка
Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор) создано 9 марта 2004 года указом Президента России № 314 на базе упразднённого Министерства путей сообщения РФ. Агентство оказывает госуслуги и управляет имуществом в сфере железнодорожного транспорта.