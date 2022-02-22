Владимир Путин подписал указ о признании Россией независимости ДНР и ЛНР

Владимир Путин провёл внеочередное заседание Совета безопасности, на котором обсуждалась ситуация на Донбассе. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Об этом он объявил во время телеобращения к россиянам.

Владимир Путин напомнил, что современная Украина целиком и полностью была создана коммунистической Россией. По его словам, Ленин и его соратники создали современную Украину путём отторжения территорий от России.

"Украина для нас – это не просто соседняя страна. Это неотъемлемая часть нашей собственной истории, культуры, духовного пространства. Это наши товарищи, близкие, среди которых не только коллеги, друзья, бывшие сослуживцы, но и родственники, люди, связанные с нами кровными, семейными узами", – подчеркнул Владимир Путин.

Сразу после обращения Владимир Путин, главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Российский лидер поздравил глав Донецкой и Луганской народных республик с этим событием.

Сегодня Владимир Путин провёл внеочередное заседание Совета безопасности, на котором обсуждалась ситуация на Донбассе и меры, которые необходимо предпринять России в сложившихся условиях.

На прошлой неделе депутаты Госдумы РФ подали обращение президенту России с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. Сегодня в ходе заседания Совбеза за признание независимости народных республик высказались министр обороны РФ Сергей Шойгу, зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, глава МВД России Владимир Колокольцев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Добавим, что Денис Пушилин и Леонид Пасечник сами обратились к российскому лидеру о признании независимости республик. Такое решение предполагает заключение определённых соглашений в сфере обороны и договора о дружбе и сотрудничестве между республиками Донбасса и РФ, сообщает ТАСС.

ВЦИОМ опубликовал результаты опроса россиян по поводу решения о принятии эвакуированных жителей ДНР и ЛНР в России. 78 % опрошенных россиян поддержали такое решение. Всего было опрошено 1 600 жителей страны в возрасте от 18 лет.

Напомним, 19 февраля на фоне обострения конфликта на границе с Украиной Донецкая и Луганская народные республики объявили эвакуацию граждан в Россию. Губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать региону экстренную помощь в связи с наплывом беженцев.

Более 40 тысяч человек были вынуждены покинуть соседние области Украины. О готовности принять беженцев из ДНР и ЛНР объявили более 43 регионов России, включая Свердловскую область.