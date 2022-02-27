Владимир Путин принял такое решение из-за агрессивных высказываний на Западе. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин приказал перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. Такие меры предприняты из-за агрессивных высказываний на Западе.

Об этом Владимир Путин заявил на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генерального штаба Николаем Герасимовым, передаёт ТАСС.

"Высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны, поэтому приказываю министру обороны и начальнику Генерального штаба [ВС РФ] перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства", — сказал глава государства.

Также президент заявил, что западные страны принимают нелегитимные санкции.

Напомним, "Областная газета" писала, что 24 февраля утром президент России Владимир Путин выступил с новым видеообращением к гражданам в связи с ситуацией на Украине. Глава государства заявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе.

Украина ввела военное положение на всей своей территории, а затем разорвала дипломатические отношения с Российской Федерацией. В пятницу президент РФ в ходе телефонного разговора со своим китайским коллегой Си Цзиньпином заявил о готовности Москвы вести переговоры с Киевом на высоком уровне.

Делегация России сегодня прибыла в Белоруссию для переговоров с украинской стороной. Президент Украины отказался и предложил для встречи Варшаву, Будапешт, Стамбул, Баку. Но затем украинская сторона согласилась на переговоры в Гомельской области.