Главврач Территориального центра медицины катастроф: "Российские бойцы самоотверженно и своевременно встали на защиту братских народов"

Главврач ТЦМК поддержал спецоперацию российской армии на Украине. Фото: Александр Зайцев

Главный врач Территориального центра медицины катастроф Свердловской области Виктор Попов поддержал признание независимости ДНР и ЛНР, спецоперацию российской армии на Украине.

"Мы — вместе, мы — сила, мы уверены в том, что делаем, выполним все необходимые задачи для обеспечения мира и покоя на территории нашей страны и братских народов. Российские бойцы сражаются сейчас не только за наше с вами поколение, они борются за будущее наших, еще не рождённых детей, наших внуков и правнуков, их детей: они должны жить в спокойной и свободной стране, быть уверенными в завтрашнем дне, иметь возможности для развития, руководствуясь принципами честности и открытости, взаимопомощи, добра и гуманизма", — считает Виктор Попов.

Он добавил, что мысли о будущем жителей ДНР, ЛНР и мирных украинцев занимают особое место в его сердце.

"Российские бойцы самоотверженно и своевременно встали на защиту братских народов так же, как каждый бы из нас встал на защиту своего младшего брата, чтобы сохранить его жизнь, достоинство, самоуважение, чтобы дать шанс на мирное и свободное будущее".