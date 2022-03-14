Участники российско-украинских переговоров взяли техническую паузу

Российскую делегацию возглавляет помощник президента России Владимир Мединский. Фото: Павел Ворожцов

Российская и украинская делегации договорились о технической паузе в переговорах. Они продолжатся завтра, 15 марта.

Об этом сообщил глава офиса президента Украины Михаил Подоляк в своём telegram-канале.

"В переговорах была взята техническая пауза до завтра. Она нужна для дополнительной работы внутри рабочих групп и уточнения отдельных определений. Переговоры продолжатся", — пишет Михаил Подоляк.

Напомним, что это уже четвёртый раунд переговоров между Россией и Украиной — он прошёл в видеоформате. Третий этап состоялся 7 марта. Добавим, что российскую делегацию возглавляет помощник президента России Владимир Мединский.

В пятницу, 11 марта, президент РФ Владимир Путин сообщил о позитивных сдвигах в переговорах с Украиной.