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Политика
15 марта 2022, 12:27

В Екатеринбурге суд вынес первый приговор по статье о дискредитации вооружённых сил

  Юлия Пастух
Мужчине назначили штраф в размере 45 тысяч рублей. Фото: Алексей Кунилов

Мужчине назначили штраф в размере 45 тысяч рублей. Фото: Алексей Кунилов

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес первое решение по статье "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил РФ в целях защиты интересов РФ и её граждан, поддержания международного мира и безопасности".

6 марта 30-летний мужчина разместил около Свердловского театра драмы картонную коробку в виде пачки сигарет с надписью о спецоперации на Украине. В решении суда говорится, что объект искажал и дискредитировал действия Вооружённых сил РФ. 

"Мужчине назначили штраф в размере 45 тысяч рублей", — сообщили "Областной газете" в пресс-службе суда.

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Областная газета Свердловской области

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