Военкомат готов отправить мэра Алапаевска на Украину

Глава Алапаевска предложил в ближайшее время создать в каждом военкомате мобилизационный резерв. Фото: Александр Исаков

Военный комиссариат разрешил участвовать в спецоперации на Украине главе Алапаевска Сайгиду Билалову и его сыновьям.

"Сообщаю, что ваше заявление, поступившее в военный комиссариат о готовности принять участие в спецоперации на территории ДНР и ЛНР, рассмотрено. Понимаю и ценю ваше стремление исполнить гражданский и патриотический долг, уверен, что вы с честью и достоинством могли бы выполнить поставленные задачи. При поступлении указаний в военный комиссариат о призыве граждан для участия в спецоперациии, вы и ваши сыновья будете уведомлены дополнительно", — сообщил в ответном письме военком Алапаевска Руслан Петрукович.

Фото: Сайгид Билалов

Глава Алапаевска Сайгид Билалов также предложил в ближайшее время создать в каждом военкомате мобилизационный резерв, с которым будет проведено специальное обучение и подготовка для направления на место дислокации.

"Это не создание добровольческих хаотичных отрядов, готовых отправиться на спецоперацию. Это резерв, который будет экипирован, оснащён и направлен в случае распоряжений Верховного Главнокомандующего. На мой взгляд, именно это, а не письма, жалобы и желчные комментарии диванных героев, сегодня как нельзя лучше покажет отношение к малой родине и в целом к стране. Убеждён, что в нашем маленьком городе есть тысячи и тысячи мужчин, готовых откликнуться и пополнить мобилизационный резерв. У нас есть депутаты, которые тоже могли бы показать достойный пример и проявить истинный патриотизм. Сегодня каждый может критиковать, но не каждый способен проявить мужество", — сообщил Сайгид Билалов на личной странице в социальной сети.

Напомним, на днях глава Алапаевска заявил о готовности принять участие в спецоперации на территории ДНР и ЛНР. Чиновник написал заявление в военкомат. Вместе с ним заявление в военкомат написали его сыновья Евгений и Шамиль.