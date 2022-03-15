Россия не просила Китай поддержать спецоперацию на Украине

Китайская сторона опровергла слухи о том, что российское правительство попросило финансовой и военной поддержки спецоперации на Украине, а также поставок продовольствия для военных. Ранее такие сообщения распространило CNN.
На сайте войнасфейками.рф со ссылкой на официального представителя Посольства КНР в США Лю Пэнъюй сообщается, что Китай "никогда не слышал о подобных обращениях".
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Сегодня огромный объём непроверенной информации распространяется через соцсети и телеграм-каналы. Фейк-ньюз зачастую сбивают пользователей с толку и не позволяют отличить правду от откровенной дезинформации.