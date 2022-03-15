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Политика
15 марта 2022, 15:55

Россия не просила Китай поддержать спецоперацию на Украине

  Юлия Пастух
Дом народных собраний в Пекине

Ранее такие сообщения распространило CNN. Фото: ИА "Синьхуа"

Китайская сторона опровергла слухи о том, что российское правительство попросило финансовой и военной поддержки спецоперации на Украине, а также поставок продовольствия для военных. Ранее такие сообщения распространило CNN.

На сайте войнасфейками.рф со ссылкой на официального представителя Посольства КНР в США Лю Пэнъюй сообщается, что Китай "никогда не слышал о подобных обращениях".

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Областная газета Свердловской области

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