Россия не просила Китай поддержать спецоперацию на Украине

Ранее такие сообщения распространило CNN. Фото: ИА "Синьхуа"

Китайская сторона опровергла слухи о том, что российское правительство попросило финансовой и военной поддержки спецоперации на Украине, а также поставок продовольствия для военных. Ранее такие сообщения распространило CNN.

На сайте войнасфейками.рф со ссылкой на официального представителя Посольства КНР в США Лю Пэнъюй сообщается, что Китай "никогда не слышал о подобных обращениях".