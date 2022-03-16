Владимир Мединский о переговорах РФ и Украины: "Мы хотим как можно скорее прийти к миру"

По словам Владимира Мединского, Россия хочет добиться с украинской стороной "договорённости на поколения". Фото: скриншот из видео ТАСС

Помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский рассказал, почему переговоры с Украиной идут так медленно. По его словам, Россия хочет добиться с украинской стороной "договорённости на поколения".

Владимир Мединский сказал, что главная задача и трудность переговорного процесса состоит в том, чтобы среди большого количества сложных вопросов найти те, по которым может быть достигнуто согласие, а затем эти вопросы должны обсуждаться более детально.

"Переговоры идут тяжело, медленно. Конечно, нам хотелось бы, чтобы это всё происходило гораздо быстрее, это такое искреннее стремление российской стороны. Мы хотим как можно скорее прийти к миру — именно эту задачу поставил нам президент. Мы хотим, чтобы это была договорённость на поколения, чтобы наши дети тоже жили в мире, основа которого закладывается этим договорным процессом", — заявил Владимир Мединский.

При этом он напомнил, что определённый прогресс в переговорах уже есть.

Напомним, что четвёртый раунд переговорного процесса между Россией и Украиной начался 14 марта — он проходил в формате видеоконференции. Вечером того же дня стороны приняли решение взять техническую паузу, а 15 марта также сообщалось, что переговоры продолжатся 16 марта.

Напомним, решение о проведении специальной военной операции в Донбассе было принято и объявлено президентом России Владимиром Путиным 24 февраля. Первые российско-украинские переговоры состоялись 28 февраля. Вторая встреча — 3 марта. В последний раз делегации договорились о гумкоридорах и возможном временном прекращении огня.