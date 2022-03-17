Директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов: "Более 80% крымчан поддерживают спецоперацию"

По словам эксперта, крымчане прекрасно понимают, что необходимо положить конец беспределу. Фото: Алексей Кунилов

Анатолий Гагарин, профессор кафедры политических наук УрФУ, директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов, руководитель Экспертного клуба Свердловской области в преддверии дня воссоединения Крыма с Россией рассказал о мнении крымчан относительно текущей обстановки на Украине:

"Для Крыма, конечно, это была очень заветная мечта – воссоединиться с Россией. Для него возвращение в родную гавань принесло, безусловно, не только мир, но и стало мощным импульсом для развития. Он получил все возможности России и, более того, приоритетные возможности для развития. Кстати, если взять социологию, мы увидим, что более 80% крымчан сейчас приветствуют те действия, которые проводятся во время спецоперации. Потому что они прекрасно понимают, что необходимо положить конец тому беспределу, прямо можем сказать так, тем преступлениям, которые совершаются сейчас на территории Украины против жителей Донецкой и Луганской народных республик, жителей других регионов Украины. В 2014 году Россия восстановила историческую справедливость, потому что возникла реальная угроза жителям Крыма. Ровно также Россия поступила по отношению к жителям Донецка и Луганска, когда встала на их защиту. Потому что, как сказал Президент, Россия никогда не будет пребывать в униженном состоянии", — рассказал Анатолий Гагарин.

Профессор также поделился видением будущего для Украины. По его словам, для последней сейчас вырисовывается будущее свободного государства, которое не будет зависимо от ненадежных заокеанских партнёров, которые вели свою недальновидную политику.

"Думаю, что будущее Украины именно в союзе с Россией и Белоруссией, потому что в принципе это единый славянский народ, и об этом мы никогда не забывали. И тем более сейчас забывать не будем", — добавил эксперт.