Крымом по Донбассу

Фото: Полина Зиновьева

18 марта тысячи уральцев собрались в Историческом сквере, чтобы отметить «Крымскую весну»: восемь лет назад жители полуострова на референдуме проголосовали за присоединение к России. Вчера участники митинга-концерта говорили не только об изменениях в жизни крымчан, но и о том новом пути, на который встают сейчас жители Донецкой и Луганской Народных Республик.

В их поддержку высказался губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев:

– Мы приветствуем крымчан и севастопольцев за их выбор! Но сегодня мы отмечаем не только «Крымскую весну». Мы выражаем поддержку жителям Луганской и Донецкой Народных Республик. Урал всегда поддерживал Президента России в его стремлении сохранить суверенитет.

Председатель Законодательного собрания региона Людмила Бабушкина напомнила, как за последние восемь лет преобразился Крым: там строятся дороги и социальные объекты. В то же самое время на Донбассе шла настоящая война:

– Донбасс не принял государственный переворот на Украине и также на референдуме решил создать самостоятельную народную республику. И все эти восемь лет жители подвергались геноциду и недружественному отношению руководства Украины. Мы, депутаты Законодательного собрания, независимо от политической принадлежности, поддерживаем спецоперацию наших Вооружённых сил.

Поддержку жителям ДНР и ЛНР выражают не только представители власти. Несколько тысяч уральцев пришли на митинг-концерт с российскими флагами и патриотическими лозунгами. Также в поддержку спецоперации на Украине выступили участники автопробега. Но самое главное – свердловчане собрали больше 65 тысяч тонн гуманитарного груза, рассказал руководитель Дома добровольцев Свердловской области Евгений Дайнес.

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Полина Зиновьева

Фото: Павел Ворожцов