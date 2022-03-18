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18 марта 2022, 19:30

Крымом по Донбассу

  Полина Зиновьева
митинг-концерт в честь годовщины Крымской весны

Фото: Полина Зиновьева

18 марта тысячи уральцев собрались в Историческом сквере, чтобы отметить «Крымскую весну»: восемь лет назад жители полуострова на референдуме проголосовали за присоединение к России. Вчера участники митинга-концерта говорили не только об изменениях в жизни крымчан, но и о том новом пути, на который встают сейчас жители Донецкой и Луганской Народных Республик.

В их поддержку высказался губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев:

– Мы приветствуем крымчан и севастопольцев за их выбор! Но сегодня мы отмечаем не только «Крымскую весну». Мы выражаем поддержку жителям Луганской и Донецкой Народных Республик. Урал всегда поддерживал Президента России в его стремлении сохранить суверенитет.

Председатель Законодательного собрания региона Людмила Бабушкина напомнила, как за последние восемь лет преобразился Крым: там строятся дороги и социальные объекты. В то же самое время на Донбассе шла настоящая война:

– Донбасс не принял государственный переворот на Украине и также на референдуме решил создать самостоятельную народную республику. И все эти восемь лет жители подвергались геноциду и недружественному отношению руководства Украины. Мы, депутаты Законодательного собрания, независимо от политической принадлежности, поддерживаем спецоперацию наших Вооружённых сил.

Поддержку жителям ДНР и ЛНР выражают не только представители власти. Несколько тысяч уральцев пришли на митинг-концерт с российскими флагами и патриотическими лозунгами. Также в поддержку спецоперации на Украине выступили участники автопробега. Но самое главное – свердловчане собрали больше 65 тысяч тонн гуманитарного груза, рассказал руководитель Дома добровольцев Свердловской области Евгений Дайнес.

Фото: Полина Зиновьева
Фото: Полина Зиновьева
Фото: Павел Ворожцов

  • Опубликовано в №47 от 19.03.2022 
Областная газета Свердловской области
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