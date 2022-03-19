Американская телеведущая Лара Логан рассказала о том, как западные СМИ лгут о событиях на Украине

Лара Логан ранее раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского за имеющиеся у украинской армии связи с неонацистами и националистами. Фото: скриншот из видео на YouTube-канале FOX Business

Известная журналистка, ведущая телеканала Fox Nation Лара Логан рассказала о том, как американские СМИ игнорируют реальную ситуацию на Украине. По мнению журналистки, западные издания загнали в такие рамки, что они вынуждены "верить во всё плохое о России и любить Украину".

Своим мнением Лара Логан поделилась в эфире программы Real America's Voice, сообщает Российская газета.

"Дезинформации очень много. Я не думаю, что мы когда-либо с таким сталкивались. Я освещаю военные конфликты уже в течение 35 лет, и я никогда не видела, чтобы люди так крепко впивались в украинский флаг. Мы были поставлены в такие рамки, где мы ненавидим Владимира Путина и верим во всё плохое, что про него говорят, и обожаем Украину. Другой позиции просто нет", — сказала телеведущая.

Она добавила, что Владимир Путин прекрасно знал, что делал, когда объявлял о проведении военной спецоперации на Украине, поэтому она не верила сообщениям, что русские военные якобы испытывали трудности. Также она отметила, что у России была чёткая стратегия: вооружённые силы двинулись не в Киев, а в лаборатории, где велась разработка биологического оружия.

Отметим, что Лара Логан ранее раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского за имеющиеся у украинской армии связи с неонацистами и националистами.

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