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21 марта 2022, 21:24

Свердловские эксперты оценили последствия Крымской весны

  Юлия Пастух
Эксперты отметили вклад Крымской весны в укрепление диалога между странами. Фото: Полина Зиновьева

Эксперты отметили вклад Крымской весны в укрепление диалога между странами. Фото: Полина Зиновьева

Представители политических кругов Свердловской области оценили значение Крымской весны и её вклад в укрепление диалога между странами.

"По телефону разговаривал с коллегами из Общественной палаты Крыма. Я их поздравлял, и они очень благодарили и говорили, как своевременно Владимир Путин принял решение о проведении специальной операции, потому что дальше мириться с этим положением, геноцидом людей нельзя. Эта верхушка, которая засела в правительстве Украины, творила и творит эти бесчинства по отношению к населению Донецка, Луганска, Мариуполя и других городов", — рассказал Александр Левин, председатель Общественной палаты Свердловской области.

Политолог Андрей Русаков в свою очередь считает, что Крым — это "не просто земля, это большая данность нашей истории". По его словам, все знают о подвиге наших воинов во время обороны Севастополя в годы Великой Отечественной войны. "Это не та ценность — ни нефть, ни газ. Он значит для русского мира нечто большее. Это нечто большее в нашем искусстве, самосознании. С утратой Крыма возникло ощущение, что мы утратили какую-то часть себя. Украина не родила достойных политиков. Это люди, вышедшие с рынка. Порошенко — торговец конфетами, Зеленский — актёр. Это люди, неспособные переварить статус президента. Эта шапка Мономаха им не подходила", — добавил эксперт.

Анатолий Гагарин, профессор кафедры политических наук УрФУ, директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов также оценил вклад России в укрепление "славянского братства". Он пояснил, чтопланировалось нападение на Донецкую и Луганскую народные республики.  Превентивные меры, принятые Россией, помогли спасти жителей. И сейчас, по словам политолога, мы видим, как Россия помогает жителям Украины бороться с нацизмом.

"Мы воспринимаем украинский народ как родной народ, который вместе с белорусским связан веками нашего братства, славянского братства, поэтому сейчас выбор, который сделает народ Украины, станет для нас определяющим", — добавил Анатолий Гагарин.

Областная газета Свердловской области

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